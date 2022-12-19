أول تعليق من ميسي بعد الفوز بكأس العالم
علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على الفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وسجل ميسي هدفين في مباراة الأرجنتين وفرنسا في التعادل 3/3 قبل أن يفوز التانغو 4/2 بضربات الترجيح.
وقال ميسي بعد الفوز بالكأس: "كنت أعلم أن الله سيمنحني إياها، كنت أشعر أنها ملكي، كان يجب أن نكون أبطالًا للعالم ونحن الآن أبطال".
وأضاف في تصريحات نقلها برنامج "الشرينغيتو": "عانينا كثيرًا، لكننا فعلناها، لا أطيق الانتظار حتى أكون في الأرجنتين لأرى كم سيكون هذا جنونًا"
وتابع: "هذه البطولة التي أردتها طيلة حياتي، هذا حلمي منذ الطفولة".
وأتم: "لن أعتزل دوليًا، أريد مواصلة اللعب كبطل".
وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة وحل في المركز الثاني في ترتيب هدافي المونديال برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن الفرنسي كيليان مبابي.
وكان هذا ثالث لقب للأرجنتين في كأس العالم بعد أن أحرزت اللقب عامي 1978 و1986.
ووفقًا لشبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات، فإن ميسي بات أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في جميع الجولات الخمس للبطولة خلال نسخة واحدة. وسجل ميسي خلال مرحلة المجموعات على السعودية والمكسيك، ثم سجل في دور الـ16 على أستراليا، وفي دور الـ8 أمام هولندا، وكرواتيا في نصف النهائي.
وذكرت شبكة "أوبتا" أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ كأس العالم، منذ مونديال 1966 على الأقل، يسهم في 21 هدفًا على مدار مسيرته في البطولة (سجل 13 وصنع 8).