أول تعليق من ميسي بعد الفوز بكأس العالم

وأضاف في تصريحات نقلها برنامج "الشرينغيتو": "عانينا كثيرًا، لكننا فعلناها، لا أطيق الانتظار حتى أكون في الأرجنتين لأرى كم سيكون هذا جنونًا"

وتابع: "هذه البطولة التي أردتها طيلة حياتي، هذا حلمي منذ الطفولة".

وأتم: "لن أعتزل دوليًا، أريد مواصلة اللعب كبطل".

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة وحل في المركز الثاني في ترتيب هدافي المونديال برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن الفرنسي كيليان مبابي.