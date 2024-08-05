تدخل منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الإثنين يومها الحادي عشر الذي تستمر فيه المنافسات بنسق سريع وذلك قبل أيام قليلة من توديع الحدث الأولمبي المثير للكثير من الجدل.

وفضلا عن منافسات كرة القدم، التي تبلغ اليوم الدور نصف النهائي، بمواجهتين عربيتين تجمع الأولى المغرب وإسبانيا في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بين مصر وفرنسا، تتصدر منافسات ألعاب القوى أحداث يوم أولمبي جديد.

وبدأت المنافسات بسباق التتابع المختلط ضمن رياضة الثلاثي أو "الترايثلون" وذلك في نهر السين.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث وفعاليات ونتائج اليوم 11 من الألعاب الأولمبية 2024:

السباق الثلاثي (ترايثلون): ألمانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط

أحرزت ألمانيا الميدالية الذهبية الأولمبية للتتابع المختلط ضمن منافسات الثلاثي في باريس اليوم الاثنين.

وبفارق ضئيل للغاية حصلت الولايات المتحدة على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية إلى بريطانيا.

وفي البداية أعلن مسؤولون حصول بريطانيا على المركز الثاني والفضية قبل تراجعهم وتأكيد حصول الولايات المتحدة على المركز الثاني وحلول بريطانيا حاملة اللقب ثالثا.

وتعثر الفريق الفرنسي الذي كان مرشحا بقوة للفوز بسبب حادث دراجة تعرض له أحد أعضائه ليحتل المركز الرابع.

الكرة الطائرة: ربع النهائي

انطلقت منافسات الدور ربع النهائي بمواجهة تجمع بولندا وسلوفينيا.

المنتخب البولندي يفوز على سلوفينيا بثلاثة أشواط لواحد (25 ـ 20) (24 ـ 26) ثم (25 ـ 19) و(25 ـ 20) ويصبح أول المتأهلين لنصف النهائي.

الرماية: الصيني لي يوهونغ يحصد الذهبية

أحرز الصيني لي يوهونغ الميدالية الذهبية لمسابقة الرماية بالمسدس سريع الطلقات من مسافة 25 مترا، فيما فاز الكوري الجنوبي تشو يونغ-جاي بالميدالية الفضية وأحرز الصيني وانغ شينجي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان لي فاز بالبرونزية في الدورتين السابقين قبل أن يتوج اليوم الإثنين بأول ذهبية أولمبية.

الكورية آن تحرز ذهبية فردي السيدات في الريشة الطائرة

أحرزت لاعبة كوريا الجنوبية أن سي-يونغ الميدالية الذهبية لفردي السيدات في الريشة الطائرة في ألعاب باريس الصيفية، اليوم الاثنين، بعد فوزها على الصينية هي بينغجياو في ملعب بورت دي لا شابيل.

وتلقائيا حصلت لاعبة إندونيسيا جورجيا تونجونج على الميدالية البرونزية بعد انسحاب منافستها المفترضة الإسبانية كارولينا مارتن خلال مباراتها في قبل النهائي أمام الصينية هي أمس الأحد بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وفي منافسات أخرى، تأهل العداء القطري عبد الرحمن سامبا إلى الدور نصف النهائي لسباق 400 متر حواجز في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحل سيمبا ثالثا في السلسلة الثانية بقطعه المسافة بزمن 48.35 ثانية خلف المرشح الأبرز للقب وحامله النرويجي كارستن فارهولم (47.57 ث) والفرنسي كليمان دوكوس (47.69 ث).

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الأربعة.

الياباني شينوسوكي أوكا يفوز بذهبية العقلة في الجمباز

توج الياباني شينوسوكي أوكا بذهبية العقلة في منافسات الجمباز، وحصل الكولومبي أنخيل باراخاس على الميدالية الفضية.

وتقاسم الصيني تشانغ بوهينغ والتايواني تانغ تشيا-هونج المركز الثالث وحصل كل منهما على برونزية.