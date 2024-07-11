اشتبك لاعبو أوروغواي مع جماهير كولومبيا عقب الخسارة 1-صفر في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا 2024، فجر الخميس، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لاستعادة الهدوء.

وبعد فوز كولومبيا في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض لاعبي أوروغواي يصعدون للمدرجات ويتبادلون الضربات مع جماهير المنافس.

وظهر داروين نونيز وهو يوجه عدة لكمات لبعض الجماهير.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إنه يحقق في الواقعة.

وقال خوسيه ماريا خيمنيز، قائد أوروغواي، إن اللاعبين كانوا يحاولون الدفاع عن عائلاتهم.

وقال خيمنيز لمحطة البث الرسمية للبطولة: "دعني أقول شيئا قبل أن يقعوا البث، لأنهم لن يسمحوا لنا بالتحدث عبر الميكروفون ولا يريدون مني أن أقول أي شيء عما يحدث، لكن هذه كارثة.

"أرجو منكم توخي الحذر، فعائلاتنا في المدرجات ويوجد أطفال صغار حديثي الولادة. لقد كانت كارثة؛ لم يكن هناك شرطة وكان علينا الدفاع عن عائلاتنا. هذا خطأ شخصين أو ثلاثة تناولوا الكثير من المشروبات".

ومنح هدف جيفرسون ليرما بضربة رأس في الشوط الأول كولومبيا مقعدا في النهائي يوم الأحد المقبل أمام الأرجنتين، بينما ستلعب أوروغواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث قبلها بيوم واحد.