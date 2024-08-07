أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالجولة التحضيرية التي خاضها الفريق في أمريكا وانتهت، فجر الأربعاء، بالفوز على تشيلسي بنتيجة (2-1).

وفي جولته الأمريكية، تعرض ريال مدريد لهزيمتين أمام الغريم التقليدي برشلونة 1-2 وضد ميلان الإيطالي 0-1.

وقال أنشيلوتي، عقب المباراة: "لقد أحببت السرعة والجانب الهجومي كان جيدًا، لدينا شعور بأن الفريق في حالة جيدة، اللاعبون الذين بدأوا العمل في 15 يوليو يقومون بعمل مميز".

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وأضاف: "اليوم سيعود لنا اللاعبون الذين غابوا الفترة الماضية، وفي اليوم التاسع سنبدأ جميعًا معًا للتحضير للمباراة ضد أتالانتا، حان الوقت للتفكير في كأس السوبر الأوروبي".

وعن سبب غياب الثنائي أردا غولر وإندريك عن المشاركة ضد تشيلسي، أوضح المدرب الإيطالي: "لم نرغب في أي مخاطرة، لم يتعافيا بشكل جيد من إصابات طفيفة حدثت في مواجهة برشلونة".

ومن المنتظر أن يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أتالانتا في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2024.

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ويخوض الريال المباراة بصفته حامل لقب دوري الأبطال، فيما يحمل أتالانتا لقب الدوري الأوروبي.

وستقام المباراة يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.