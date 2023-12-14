ألابا يعيش أسوأ لحظاته مع ريال مدريد
قال موقع "ريليفو" الإسباني إن المدافع النمساوي ديفيد ألابا يعيش أسوأ لحظاته مع ريال مدريد.
ووفقًا للموقع فقد تركت المباراة الأخيرة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام يونيون برلين أخبارًا جيدة جدًّا للفريق بتحقيق الفوز السادس ليحصد الميرنغي العلامة الكاملة في دور المجموعات.
ومع ذلك، ظهرت بعض الجوانب السلبية بينها المستوى المنخفض لديفيد ألابا.
وارتكب ألابا مرة أخرى خطأ فادحًا في الهدف الأول للفريق الألماني، والذي جاء بعد ثوان من ركلة جزاء ضائعة من لوكا مودريتش.
وفشل ألابا في إبعاد هجمة يونيون برلين بشكل جيد، ليتقدم كيفن فولاند ليونيون برلين.
وقال "ريليفو" إن خطأ ألابا يذكّر بالخطأ الذي ارتكبه ألابا على مونتجويك أمام برشلونة حيث فاز الميرنغي 2/1 في أكتوبر الماضي.
وذكرت: "ألابا ليس مدافعًا مركزيًّا موثوقًا به حتى الآن هذا الموسم".
وأشار الموقع إلى أن الألماني أنطوني روديغر برز كقائد رئيس للدفاع في ريال مدريد بمساعدة لا تقدر بثمن من داني كارفاخال.
وأوضح أن ألابا لم يعوّض غياب البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي.
وبحسب الموقع فإن "الإصابات والإهمال" كانا سببًا في تراجع مستوى ألابا البالغ من العمر 31 عامًا.
ولعب ألابا 16 مباراة هذا الموسم لكنه لا يثبت قيمته الكاملة، وبالنظر لما يتمتع به من قيادة وجودة وقدرات بدنية يتعيَّن على ألابا تحسين مستواه، وهو ما يتوقعه منه ريال مدريد العام المقبل.
العرض السعودي
وفي الوقت الذي يقدم فيه ألابا مستوى سلبيًّا ذكر "ريليفو" أن الدولي النمساوي تلقى عرضًا سعوديًّا يمكن قبوله الصيف المقبل.
وأكد الموقع أن العرض يشير إلى حصول ألابا على 20 مليون يورو في الموسم الواحد حال قبوله به.
لكن ألابا لم يغير موقفه ويريد مواصلة النجاح مع ريال مدريد، والمشاركة في المنافسات الكبرى في كرة القدم النخبة والقتال للفوز بجميع الألقاب.