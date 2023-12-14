ألابا يعيش أسوأ لحظاته مع ريال مدريد

وأوضح أن ألابا لم يعوّض غياب البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب الموقع فإن "الإصابات والإهمال" كانا سببًا في تراجع مستوى ألابا البالغ من العمر 31 عامًا.

ولعب ألابا 16 مباراة هذا الموسم لكنه لا يثبت قيمته الكاملة، وبالنظر لما يتمتع به من قيادة وجودة وقدرات بدنية يتعيَّن على ألابا تحسين مستواه، وهو ما يتوقعه منه ريال مدريد العام المقبل.

العرض السعودي

وفي الوقت الذي يقدم فيه ألابا مستوى سلبيًّا ذكر "ريليفو" أن الدولي النمساوي تلقى عرضًا سعوديًّا يمكن قبوله الصيف المقبل.

وأكد الموقع أن العرض يشير إلى حصول ألابا على 20 مليون يورو في الموسم الواحد حال قبوله به.

لكن ألابا لم يغير موقفه ويريد مواصلة النجاح مع ريال مدريد، والمشاركة في المنافسات الكبرى في كرة القدم النخبة والقتال للفوز بجميع الألقاب.