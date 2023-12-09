ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستعيد الصدارة "مؤقتًا" بالفوز على نابولي (فيديو)

يدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو غاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

غاتي سجل هدفه بعد ست دقائق على بداية الشوط الثاني مستغلا عرضية من أندريا كامبياسو على القائم الثاني ليرتقي عاليا متفوقا على المدافعين ويضع الكرة في الشباك.

وصنع نابولي فرصا عديدة أهدر خفيتشا كفاراتسخيليا إحداها في الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفا سجله فيكتور أوسيمين في الشوط الثاني بداعي التسلل.

بهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر عشر لقاءات بالدوري، وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، تلقى نابولي رابع هزائمه في آخر خمس مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.