بدأ باريس سان جيرمان حقبته الجديدة بعد رحيل كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد، بفوز مستحق يوم الجمعة على لوهافر (4-1) في افتتاح مباريات الدوري الفرنسي.

ويحاول باريس سان جيرمان إعادة بناء نفسه ليبدأ حقبة جديدة بعد مغادرة مبابي، إذ يأمل أن يحافظ على انتصارات الفريق التي بلغت 10 ألقاب دوري في آخر 12 موسمًا.

وبرغم النتيجة الكبيرة على لوهافر، فإنها لم تكن معبرة حقًّا عن الأداء، إذ سُجلت آخر ثلاثة أهداف في الدقائق الخمس الأخيرة.

ومن بين المشكلات التي تواجه الفريق الفرنسي هو امتلاكه تشكيلة محدودة من اللاعبين، والتي سيقع على عاتقها عبء غياب مبابي.

وترك مبابي فراغًا كبيرًا مع الفريق الباريسي، بعد أن سجل 44 هدفًا الموسم الماضي، وحمل الرقم القياسي للنادي بتسجيل 256 هدفًا على مدار سبع سنوات، وسيواجه فريق لويس إنريكي اختبارًا ما إذا كان باستطاعته تكرار النجاح ذاته من دون مبابي.

ويعتمد باريس سان جيرمان على مجموعة من النجوم الناشئة، أمثال إبراهيم مباي، البالغ من العمر 16 عامًا فقط، في الجناح الأيسر إلى جانب يورام زاجو ووارن زائير-إيمري، كلاهما يبلغ من العمر 18 عامًا.

وقدم المغربي أشرف حكيمي، الذي ارتدى شارة القيادة، ظهورًا رائعًا من ناحية المساندة الهجومية، وكان لاعبو باريس سان جيرمان، الأكثر استحواذًا على الكرة، أمام أصحاب الأرض.

جواو نيفيز

أيضًا الوافد الجديد جواو نيفيز بدا متأقلمًا سريعًا مع أجواء الفريق الفرنسي، بعدما صنع تمريرتين رائعتين، إذ أرسل كرة عرضية ترجمها ديمبلي برأسية في الشباك، في الدقيقة 85، ثم منح تمريرة طويلة إلى باركولا الذي توغل بين الدفاعات، وسجل هدفًا رائعًا على يسار الحارس في الدقيقة 86.