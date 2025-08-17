أولها الهلال.. 3 أندية كبيرة تتجه للتحكيم الأجنبي طوال الموسم

كشفت مصادر، عن استقرار 3 أندية كبيرة، من دوري روشن السعودي، على طلب حكام أجانب لكل مباريات الفريق بالبطولة.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم جدول منافسات دوري الأضواء للموسم الجديد والذي سينطلق في 28 أغسطس الجاري إذ سيحل الاتحاد حامل اللقب ضيفا على الأخدود بينما سيلعب الهلال الوصيف أمام الرياض ضمن الجولة ذاتها.

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقعها على الإنترنت أن إدارة المسابقات وضعت جدول مباريات الدوري لموسم 2026-2025 "وسط روزنامة (جدول مواعيد) سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يوما من الموسم الكروي مقابل 179 يوما متاحة لإقامة مباريات الدوري".

وأضافت الرابطة "تم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري".

وستشهد الجولة الأولى أيضا استضافة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لمنافسه نيوم الصاعد حديثا لدوري المحترفين بينما سيلعب النصر في ضيافة التعاون والشباب أمام ضيفه الخليج.

ما هي الأندية التي ستستعين بحكام أجانب؟

تتجه أندية الهلال والقادسية والأهلي للاستعانة بحكام أجانب في كامل مبارياتهم هذا الموسم.

وقالت مصادر إن الأندية الثلاث سترفع طلبا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه الاستعانة بالحكام الأجانب في كل المباريات، وطوال الموسم "الدورين الأول والثاني".