يزن النعيمات يزيد الغموض حول مستقبله

وراجت تصريحات على لسان رشيد نوري، وكيل يزن النعيمات، زعم فيها أن هناك عرضين رسميين للنجم الأردني، من السعودية، براتب قد يتخطى مليون ونصف المليون دولار في السنة.

كما ارتبط اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات، خلال الساعات القليلة الماضية بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

ونفى النعيمات هذه الأخبار من خلال نشره بيانًا عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، قال فيه: "مساء الخير.. بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك؛ غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي وأي شيء لا يصدر مني شخصيًا أو عبر صفحاتي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه".

وأضاف: "أي شيء رسمي سوف أعلن عنه عبر صفحاتي الرسمية.. شكرًا لكم أحبتي دمتم بخير.. لا تنسوني من دعائكم".