يزن النعيمات يزيد الغموض حول مستقبله
زاد النجم الأردني يزن النعيمات، مهاجم النادي الأهلي القطري، من الغموض حول مستقبله، بعد تقارير ربطته بالرحيل إلى الأهلي المصري، وتقارير أخرى أكدت رحيله للدوري السعودي.
وراجت تصريحات على لسان رشيد نوري، وكيل يزن النعيمات، زعم فيها أن هناك عرضين رسميين للنجم الأردني، من السعودية، براتب قد يتخطى مليون ونصف المليون دولار في السنة.
كما ارتبط اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات، خلال الساعات القليلة الماضية بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.
ونفى النعيمات هذه الأخبار من خلال نشره بيانًا عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، قال فيه: "مساء الخير.. بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك؛ غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي وأي شيء لا يصدر مني شخصيًا أو عبر صفحاتي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه".
وأضاف: "أي شيء رسمي سوف أعلن عنه عبر صفحاتي الرسمية.. شكرًا لكم أحبتي دمتم بخير.. لا تنسوني من دعائكم".
يذكر أن النادي الأهلي القطري قد أصدر بيانًا مطلع الشهر الجاري، حسم فيه مصير مهاجمه الأردني، يزن النعيمات، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في أعقاب تألقه ببطولة كأس آسيا 2023.
وأعلن النادي الأهلي استمرار المهاجم الأردني يزن النعيمات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وشددت إدارة النادي، في ختام البيان، على أنها تقوم بالتفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي من أجل تمديد عقده، ولكن اللاعب لم يخرج ويتحدث عن موقفه من التجديد.