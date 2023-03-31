قصة إنزو ألفيس: نجل مارسيلو الذي أحدث ثورة في ريال مدريد

نشأ إنزو ألفيس نجل مارسيلو نجم ريال مدريد السابق وعاش "حياة" لاعب كرة قدم منذ أن بدأ المشي ليجد حوله كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وكريم بنزيما ونيمار وريكاردو كاكا ولوكا مودريتش وعشرات من النجوم كانوا رفاقه في أولى ركلاته بالكرة.

وبنفس الطريقة، كان فالديبيباس (المقر التدريبي لريال مدريد) هو منزله الثاني وملعب سانتياغو برنابيو وغيره من الملاعب الأسطورية، "حدائقه" الخاصة للركض واللعب. باختصار، لقد كان طفلاً نشأ بين النجوم وحلم أن يكون نجما في المستقبل.

وفي عمر 13 عامًا فقط، بدأ بالفعل في إحداث ثورة بعد عودته إلى الملعب بعد فترة غياب بسبب الإصابة، حيث سجل "هاتريك" في آخر مباراتين له.