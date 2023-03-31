قصة إنزو ألفيس: نجل مارسيلو الذي أحدث ثورة في ريال مدريد
نشأ إنزو ألفيس نجل مارسيلو نجم ريال مدريد السابق وعاش "حياة" لاعب كرة قدم منذ أن بدأ المشي ليجد حوله كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وكريم بنزيما ونيمار وريكاردو كاكا ولوكا مودريتش وعشرات من النجوم كانوا رفاقه في أولى ركلاته بالكرة.
وبنفس الطريقة، كان فالديبيباس (المقر التدريبي لريال مدريد) هو منزله الثاني وملعب سانتياغو برنابيو وغيره من الملاعب الأسطورية، "حدائقه" الخاصة للركض واللعب. باختصار، لقد كان طفلاً نشأ بين النجوم وحلم أن يكون نجما في المستقبل.
وفي عمر 13 عامًا فقط، بدأ بالفعل في إحداث ثورة بعد عودته إلى الملعب بعد فترة غياب بسبب الإصابة، حيث سجل "هاتريك" في آخر مباراتين له.
ويلعب لفريق الناشئين في ريال مدريد ويظهر بالفعل اللياقة البدنية المتميزة التي تساعده على إحداث المزيد من الفارق. قوته في القفز وخطواته القوية تمنحه الهيمنة على المدافعين في النهاية.
وتسري كرة القدم في عروق إنزو ألفيس، ومع ذلك ، فإن مركزه مختلف تمامًا عن والده. صاغ مارسيلو أسطورته كظهير أيسر وابنه هو مهاجم هداف.
الأب والابن لا ينفصلان
وذكر تقرير مطول عنه في صحيفة "ماركا" الإسبانية أن وجهه معروف أكثر لأنه نشأ في الحياة اليومية لريال مدريد. اعترف مارسيلو قائلاً: "إنه دائمًا ما يأتي للتدريب معي". كما رافق عائلته في العديد من البطولات الدولية حيث حصل والده على تقدير كبير لمسيرته الأسطورية وأتيحت له الفرصة للتعلم من أفضل لاعبي العالم.
وفي سن الخامسة، بدأ مسيرته المهنية في فريق سانتا آنا في مدريد، حتى انضم في عام 2017 إلى بنجامين بي لاعب ريال مدريد، حيث يتطلع بثبات إلى مستقبله القريب. وقد تجاوزت عدد أهدافه 100 هدف منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي.
ويحمل الابن الأكبر لمارسيلو الرقم 9 على ظهره وهذا ليس من قبيل المصادفة. لطالما انجذب الشاب إنزو إلى الشباك. حيث كان يجلس مع كريم في غرفة خلع الملابس، والتحدث مع كاكا، والالتفاف مع نيمار في جلسة تدريبية في منتخب البرازيل أو التدريب في نفس الوقت مع كريستيانو رونالدو أثناء مشاركتهم لحظات من السرية تعكس ولع إنزو بالأهداف و''نجومه''. لقد كان دائمًا طفلًا مرتبطًا بالكرة، مثل الكثيرين، ولكن لديه تجارب في متناول عدد قليل جدًا.
وكانت الأضواء تشير إلى موهبة إنزو ألفيس منذ أن كان صغيراً. انتشر الفيديو في غرفة خلع الملابس في ريال مدريد، في مايو/أيار 2018، حيث كان نجل مارسيلو يرسل الكرة برأسه إلى ثيو ثم يعديها فيسددها برأسه مرة أخرى إلى كاسيميرو ثم كاسيلا ولوكاس ومودريتش ولوكا زيدان ومارسيلو وكوفاسيتش وناتشو و فاران و أسينسيو وراموس قبل أن يضعها برأسه داخل عربة الغسيل في غرفة ملابس ريال مدريد بعد أحد الانتصارات والذي انتهى به الأمر برفع إنزو في الهواء بعد وضع الكرة في العربة.
وقد التقط صورا على مقاعد البدلاء مع أنشيلوتي أثناء الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على أرض الملعب أو مع روبرتو كارلوس، حتى مشاركة صورة العلامة التجارية في عرض الزي للاحتفال بعيد ميلاد النادي الـ 120. إن حضور إنزو ومشاركته في مشاريع والده أمر لا يرقى إليه الشك.
وسيبلغ إنزو 14 عامًا في سبتمبر ولم يرغب ريال مدريد في تفويت الفرصة للتعاقد مع أحد المواهب الناشئة. وهكذا، في ديسمبر من العام الماضي وقع المهاجم عقده الأول. وإذا استمر على هذا المنوال، فلن يكون الأخير لأن تقدمه مذهل، لدرجة أنه أحد المواهب التي تولد أكبر قدر من التوقع في فالديبيباس.
لا يرتدي إنزو اسم عائلة والده على قميصه؛ ربما لتجنب عقد مقارنات وكذلك حتى لا يتردد لأنه نجل مارسيلو، لكن قربه من والدته هو سبب آخر يجعل إنزو يحمل اسمه الأخير في الغالب.
وهذا تصرف شخصي يظهره اللاعب الإسباني- البرازيلي، والذي، بالمناسبة، سيتعين عليه تحديد الدولة التي سيلعب لها فيما بعد لكن هذه ستكون قصة أخرى.