خطة النصر السعودي حال فشلت صفقة إيدرسون

كشفت تقارير صحفية عن الخطة البديلة التي وضعها نادي النصر السعودي حال فشل صفقة ضم إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت الأيام الأخيرة، تراجعا كبيرا في مفاوضات النصر مع إيدرسون؛ إذ أكدت العديد من التقارير أن هناك حالة من الغموض، تسيطر على الصفقة بسبب مماطلة مانشستر سيتي في المفاوضات؛ إذ منحه "العالمي" مهلة 48 ساعة من أجل قبول العرض أو رفضه.

ووفقا لما ذكره الصحفي جانلويجي لونغاري، عبر حسابه على منص "إكس"، فإن نادي النصر لدية رغبه بالتعاقد مع بينتو كريبسكي، حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي، ليكون خيارا ثانيا في حال لم ينجح في التعاقد مع إيدرسون.

ويسعى الاتحاد السعودي أيضا لضم الحارس من أجل تعويض رحيل مواطنه مارسيلو غروهي، المنتقل إلى صفوف الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي.

وتواجد بينتو مع منتخب البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي ودعها منتخب بلاده من دور ربع النهائي على يد أوروغواي بركلات الترجيح.

ويرتبط بينتو البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، حتى نهاية العام المقبل 2025.

يذكر أن الحارس الدولي يمثل فريق أتلتيكو باراناينسي منذ عام 2021، ولعب معه الموسم الماضي 26 مباراة استقبل خلالها 16 هدفًا، وخرج من 13 مواجهة بشباك نظيفة.