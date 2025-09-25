من هو عارف أيمن منافس سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في آسيا؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة تضم 3 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في العام الحالي.

وضمت قائمة المرشحين النجم السعودي سالم الدوسري قائد الهلال، بجانب القطري أكرم عفيف قائد السد، وعارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي.

ويسلط "إرم نيوز" الضوء على مسيرة عارف أيمن منافس سالم الدوسري، وأكرم عفيف في السطور التالية:

موهبة ماليزية تخطف الأضواء

خطف عارف أيمن الأضواء مع فريقه جوهور، حيث ينشط اللاعب صاحب الـ 23 عاماً في مركز الجناح الأيمن.

وتخرّج اللاعب الموهوب من قطاع الناشئين في نادي جوهور، وتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2020.

ولعب عارف أيمن 156 مباراة مع فريقه الماليزي، وسجل 58 هدفاً، وقدم 63 تمريرة حاسمة.. وحقق الثلاثية المحلية مع فريقه في الموسم الماضي.

وانضم اللاعب إلى منتخب ماليزيا في مايو 2021 لأول مرة، وشارك خلال 37 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ماذا قدَّم عارف أيمن في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

خاض عارف أيمن منافسات دوري أبطال آسيا بنظامها السابق في نسختي 2021 و2022، ولم يسجل خلالها أي هدف.

وفي نسخة الموسم الماضي، لعب عارف مع فريقه جوهور خلال 6 مباريات، وسجل 3 أهداف، كما أنه صنع هدفين.

وترشح عارف أيمن لأول مرة للفوز بهذه الجائزة المرموقة كأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي.