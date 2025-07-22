خطف تيدي أوكو.. الرياض السعودي يوجّه "ضربة موجعة" لنادي الزمالك

سحب نادي الرياض السعودي البساط من تحت أقدام الزمالك المصري، واقترب بشدة من حسم صفقة الجناح تيدي أوكو، رغم وصول اللاعب إلى القاهرة تمهيدًا للتوقيع للنادي الأبيض.

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جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، كان قد اقترب من إنجاز واحدة من أقوى مفاجآت الميركاتو الصيفي بالنسبة للنادي، في ظل سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى المنافسة بعد سنوات من التخبط.

وكان الزمالك قد أعلن، مؤخرًا، عن ضم 5 لاعبين حتى الآن، هم: الكونغولي شيكو بانزا، والمهاجم عمرو ناصر، والجناح أحمد شريف، وحارس المرمى المهدي سليمان، إضافة إلى الفلسطيني آدم كايد، ليكون الأخير خامس صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات.

وسط هذه التحركات، قاد جون إدوارد مفاوضات متقدمة مع تيدي أوكو، جناح لوزيرن السويسري، الذي وصل بالفعل إلى القاهرة، وخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع، قبل أن تحدث المفاجأة.

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تدخل سعودي يبدد أحلام الزمالك

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن دخول نادي الرياض في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، مشيرة إلى أن النادي اقترب من حسم الصفقة لصالحه، رغم امتلاك أوكو عرضًا رسميًا من الزمالك المصري.

تيدي أوكو، البالغ من العمر 27 عامًا، لا يزال مرتبطًا بعقد مع لوزيرن يمتد حتى 30 يونيو 2026، لكنه قضى الموسم الماضي 2024-2025 معارًا إلى فريق لوزان في الدوري السويسري الممتاز.

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وشارك اللاعب في 42 مباراة مع لوزان خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، ما جعله محل اهتمام من أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب اقترب من نادي الرياض، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.