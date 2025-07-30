بنفيكا لن يستطيع تنفيذه.. براغا يضع شرطا لبيع نجمه المطلوب بشدة في النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي النصر السعودي، مع الجناح الشاب روجر فرنانديز، لاعب سبورتنغ براغا البرتغالي، لضمه هذا الصيف.

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وبحسب تقرير صحيفة "ABOLA" فإن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر لا يزال يصر على كسب خدمات روجر فرنانديز، لتدعيم صفوف الفريق، وسط منافسة كبيرة من عدة أندية أوروبية.

وكانت ذكرت تقارير صحفية أن النصر يرغب في ضم روجر، ليدخل في سباق مع نادي بنفيكا البرتغالي، الذي يسعى أيضا لضم اللاعب كبديل لأنخيل دي ماريا، عقب انتهاء عقده مع الفريق هذا الصيف.

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شرط براغا القوي

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن مسؤولي النادي البرتغالي قد وافقوا على بيع عقد اللاعب الشاب الدولي، بشرط الحصول على مبلغ قدره 40 مليون يورو.

ولكن من غير المرجح أن يُقدم بنفيكا على هذه الخطوة، بسبب المبلغ الكبير الذي تطالب به الإدارة البرتغالية، عكس النصر الذي يبدو أنه عازم على المضي قدمًا في التعاقد مع روجر فرنانديز.

واكدت أن النادي السعودي الذي يلعب فيه اللاعبان البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لن يتردد في إغراء اللاعب بمبلغ كبير للموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجناح البرتغالي الذي يبلغ من العمر 19 عامًا ظهر لأول مرة أخيرًا مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في المرحلة النهائية من بطولة أوروبا.

ويرتبط روجر فرنانديز بعقد مع سبورتنغ براغا بعقد حتى يونيو 2028.