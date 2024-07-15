رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي "العرض الأولي" من نادي النصر السعودي، الذي يرغب في ضم الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير سابقة ربطت إيدرسون بنادي النصر، الذي يستهدف التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في ظل معاناة "العالمي" مع هذا المركز خلال الفترة الماضية.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، أن النصر قدم عرضًا أولياً لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع إيدرسون، وصل إلى 30 مليون يورو.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "هذا الرقم الذي يرفضه النادي الإنجليزي".

وأوضح: "مانشستر سيتي لن يقبل ذلك العرض.. إدارة السيتي تريد أكثر من 50 مليون يورو من أجل السماح لإيدرسون بالرحيل إلى صفوف النصر".

واختتم رومانو تصريحاته بأن حارس المرمى البرازيلي إيدرسون وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خصوصًا بعد العروض التي انهالت عليه عقب انتهاء الموسم الماضي مع فريق مانشستر سيتي.

وانضم إيدرسون لصفوف السيتي في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح ركيزة أساسية في الفريق.

وحقق الحارس البرازيلي الألقاب الممكنة جميعها مع مانشستر سيتي، والمتمثلة في: الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس الاتحاد والدرع الخيرية مرتين لكلٍ منهما، بجانب كأس الرابطة 4 مرات، فضلاً عن دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، بواقع مرة لكل منها.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم، وعانى إصابة في الركبة وأخرى عضلية.