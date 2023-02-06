ترتيب الدوري الإيطالي: الإنتر يحسم ديربي الغضب بفوز صعب على ميلان (فيديو)

وتقمص النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 34.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لإنتر على ميلان في غضون 3 أسابيع تقريبًا، بعدما سبق أن تغلب 3 - صفر على منافسه في كأس السوبر الإيطالي، الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض في 18 يناير الماضي.

وتعد هذه الخسارة الثالثة على التوالي التي يتلقاها ميلان في المسابقة، ليضاعف من حالة الإحباط لدى جماهيره التي أصبحت تُمنّي النفس الآن بالتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تلاشي آمال الفريق تقريبًا في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.