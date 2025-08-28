3 أبطال إفريقيا.. ترجي مستغانم يشعل ميركاتو الدوري الجزائري بصفقات مدوية

خطف نادي ترجي مستغانم الجزائري الأضواء في سوق انتقالات دوري المحترفين عندما ضم صفقة جديدة من العيار الثقيل اليوم الخميس، بإعلانه التعاقد مع الدولي الجزائري مهدي زفان.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة الجديدة لترجي مستغانم، ولكن مصادر إعلامية قريبة من النادي إن زفان وقع عقدا لمدة عامين دون الإشارة للقيمة المالية للصفقة.

وقال ترجي مستغانم، الذي خاض الجمعة الماضي أول مبارياته في الدوري الجزائري للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إمضاء جديد .. ‎اللاعب مهدي زفان ينضم إلى فريقنا .. مرحبا".

وأشعل ترجي مستغانم، الفريق الذي يعتبر من أندية الصف الثاني في الدوري الممتاز سوق الانتقالات إذ أن مهدي زفان (32 عاما) هو ثالث اللاعبين الدوليين السابقين الذين يوقعون للفريق.

وكان زفان، الذي حل في مستغانم قادما من كليرمون فوت الفرنسي في صفقة حرة، أحد أبطال ملحمة كأس أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي.

وشارك لاعب الدفاع في 3 مباريات في كأس أمم إفريقيا 2019 وساهم في تتويج بلاده آنذاك باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1990.

ويأتي تعاقد ترجي مستغانم من مهدي زفان بعد أسابيع قليلة من التعاقد مع حارس مرمى منتخب الجزائر السابق وهاب رايس مبولحي الذي كان أيضا واحدا من أبطال إفريقيا 2019 حيث شارك في كل المباريات بما في ذلك النهائي ضد السنغال.

وينضم وهاب رايس مبولحي ومهدي زفان لزميلهما جمال بلعمري، بطل إفريقيا 2019 أيضا والذي كان انتقل لترجي مستغانم في موسم 2024 ـ 2025.

وكان ترجي مستغانم مني بهزيمة قاسية الأسبوع الماضي أمام أولمبي آقبو في افتتاح الموسم بهدف قاتل من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.