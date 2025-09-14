يوجد خطأ قبل ضربة الجزاء.. سمير عثمان يصدم الهلال السعودي (فيديو)

وجَّه الخبير التحكيمي سمير عثمان صدمة إلى الهلال السعودي بعد تقييمه للحالات التحكيمية في مواجهة القادسية، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت.

وتعثر الهلال بالتعادل 2-2 على أرضه مع القادسية في الجولة الثانية من الموسم الحالي، يوم السبت.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع متساويًا مع ضيفه صاحب المركز الثالث.

وافتتح كريستوفر بونسو باه التسجيل لصالح القادسية في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد إخفاق الدفاع في إبعاد الكرة.

وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة الـ49 إثر تمريرة أرضية من البرازيلي مالكوم حولها داروين نونيز بتسديدة داخل الشباك.

لكن القادسية استعاد تقدمه سريعًا في الدقيقة الـ50، بعد تمريرة أرضية من الجهة اليمنى من ناهيتان نانديز قابلها خوليان كينيونيس بتسديدة أرضية استقرت في مرمى المغربي ياسين بونو حارس الهلال.

وأدرك الهلال التعادل مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة الـ73 بعد مراجعة مطولة لتنقية الفيديو المساعد إثر التحام بين سافيتش وبونسو باه نفذها روبن نيفيز بنجاح.

وقال الخبير التحكيمي محمود فودة أولا في تحليله للحالات التحكيمية عبر تصريحات تلفزيونية، إن "ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الهلال واضحة وسهلة خاصة أن الحكم قام بمراجعتها بتقنية الفيديو، ومدافع القادسية تدخل بقوة على لاعب الهلال".

فيما رد سمير عثمان بأن هناك حالة قبل احتساب ركلة الجزاء بدفع لاعب الهلال لنظيره في القادسية، موضحًا: "الكرة في الهواء ولاعب القادسية لم يصل إليها بسبب دفع لاعب الهلال وهذا خطأ واضح كان يجب النظر إليه"، فيما رد فودة بأن تقديره بأنه احتكاك عادي ولا يستحق احتسابه خطأ.

وسقط الهلال في فخ التعادل أمام القادسية، قبل مباراته المرتقبة ضد الدحيل القطري، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويصطدم "الزعيم" في مباراته المقبلة بالدوري السعودي، بمنافسه الأهلي، في مباراة الكلاسيكو، المحدد لها، يوم الجمعة المقبل.