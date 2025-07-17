نجم ريال مدريد السابق يفجّر "أزمة جديدة" في باريس سان جيرمان

أفادت تقارير إخبارية قريبة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم للأندية 2025، أن عودة اللاعبين المعارين في موسم 2024 ـ 2025 أو في نصفه الثاني، باتت أحد الهواجس الكبيرة بالنسبة إلى المدرب الإسباني لويس إنريكي خلال الفترة الحالية.

وقدم باريس سان جيرمان موسما مذهلا حقق فيه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفوز ساحق على إنتر ميلان (5 ـ 0) في النهائي، وذلك بعد أيام من التتويج بثنائية الدوري والكأس في فرنسا.

وخلافا للنهاية السعيدة لمشوار الفريق الباريسي محليا وأوروبيا، سقط رفاق عثمان ديمبلي بشكل مدوّ في نهائي كأس العالم للأندية 2025 أمام تشيلسي ( 3 ـ0) ليفقد فرصة تاريخية للفوز بكل الألقاب الممكنة والصعود على منصة التتويج للمرة الخامسة في العام الحالي.

أخبار ذات علاقة رد فعل سريع من ريال مدريد بعد فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان

وبعودة باريس سان جيرمان للتحضير للموسم الجديد، سجلت تدريبات الفريق عودة ما لا يقل عن 7 لاعبين بعد نهاية فترة إعارتهم نحو أندية أخرى كانوا انتقلوا إليها على دفعتين: في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وفي فترة يناير 2025.

ووفقا لصحيفة لوباريزيان (le parisien)، انتهى موسم الإعارة لعدد من اللاعبين الذين لم يكن الفريق الباريسي بحاجة إليهم في الموسم الماضي وحان الوقت بالفعل لحسم مستقبلهم مع الفريق إما بإعارة جديدة أو بتسريح نهائي.

وخلال التدريبات في ملعب بواسي بمنطقة إيفلين، أين يتدرب رفاق أشرف حكيمي، ظهر كل من الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد السابق وراندال كولو مواني مهاجم يوفنتوس وميلان سكرينيار الذي خاض الموسم الماضي مع فنربخشه التركي وريناتو سانشيز لاعب خط وسط بنفيكا في الموسم الماضي.

وأشارت لوباريزيان إلى أن عودة اللاعبين المعارين لم تلق ترحابا كبيرا من لويس إنريكي لكن الفريق سيضطر للتخلي عنهم مجددا بشكل لن يكون سهلا.

أخبار ذات علاقة رد فعل ناصر الخليفي بعد انهيار باريس سان جيرمان أمام تشيلسي (فيديو)

ويأتي النجم الإسباني ماركو أسينسيو في صدارة اللاعبين الذين أثاروا أزمة حقيقية داخل الفريق الباريسي باعتبار أن المؤشرات الحالية تؤكد أن إنريكي حسم موقفه سلبيا من مواطنه الذي حمل ألوان أستون فيلا الإنجليزي في النصف الثاني من موسم 2024 ـ 2025.

وينتظر أن يحسم سان جيرمان مستقبل أسينسيو الذي يمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2026، فيما تشير المصادر إلى أنه سيلعب في فريق جديد على سبيل الإعارة قبل أن يصبح حرا في يونيو المقبل.

ولم يحدد ماركو أسينسيو وجهته المقبلة بعد عودته من أستون فيلا، في حين تشير بعض التقارير إلى أن جوزيه مورينيو في إغرائه بالانتقال إلى فنربخشه، لكن على الرغم من الشائعات المستمرة في تركيا، لا يزال المهاجم الإسباني يدرس عدة عروض.

أخبار ذات علاقة لويس إنريكي: نجاح باريس سان جيرمان يكمن في روح الفريق وليس النجوم

أما الفرنسي راندال كولو مواني، فمن المرجح أن يغادر باريس سان جيرمان بعد ظهوره بمستوى لافت خلال الأشهر الستة الماضية في يوفنتوس (10 أهداف وتمريرتين حاسمتين).

ويرغب يوفنتوس الإيطالي، الذي تعاقد بالفعل مع لاعب ليل السابق جوناثان ديفيد، في الاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي وقدم عرضا لشراء اللاعب لكن باريس سان جيرمان متمسك بموقفه ويريد بيع كولو مواني نهائيا لكن بمقابل لن يقل عن قيمته التسويقية الحالية البالغة 30 مليون يورو.