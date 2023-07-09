تقرير: تين هاغ يجرد هاري ماغواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد

وفقد "ماغواير" مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الإنجليزي تحت قيادة تين هاغ، وشارك في 16 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، حيث كان يفضل الهولندي ثنائية فاران وليساندرو مارتينيز، بالإضافة لفيكتور ليندلوف.

ولكن عندما كان يدخل النجم الإنجليزي إلى الملعب، كان يحتفظ بشارة القيادة التي حصل عليها منذ انضمامه من ليستر سيتي، حتى لو كان دي خيا وبرونو فرنانديز في الملعب.

وكلف قلب الدفاع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني عندما انضم إليه من ليستر سيتي.

وكانت تقارير قد ربطت ماغواير بالرحيل إلى وست هام يونايتد، ولكن في حالة فشل صفقة انتقاله، ستذهب شارة القيادة إلى برونو فرنانديز صانع الألعاب البرتغالي، بأمر من المدرب تين هاغ.