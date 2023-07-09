تقرير: تين هاغ يجرد هاري ماغواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد
أفادت تقارير صحفية، بأن إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اتخذ قرارًا بتجريد هاري ماغواير، لاعب الفريق، من شارة القيادة خلال الموسم الجديد، حيث سيحملها زميله البرتغالي برونو فرنانديز.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، فإنه من المقرر أن يخسر هاري ماغواير شارة قيادة مانشستر يونايتد، حال قرر البقاء مع الفريق وعدم الرحيل خلال الميركاتو الحالي.
وفقد "ماغواير" مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الإنجليزي تحت قيادة تين هاغ، وشارك في 16 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، حيث كان يفضل الهولندي ثنائية فاران وليساندرو مارتينيز، بالإضافة لفيكتور ليندلوف.
ولكن عندما كان يدخل النجم الإنجليزي إلى الملعب، كان يحتفظ بشارة القيادة التي حصل عليها منذ انضمامه من ليستر سيتي، حتى لو كان دي خيا وبرونو فرنانديز في الملعب.
وكلف قلب الدفاع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني عندما انضم إليه من ليستر سيتي.
وكانت تقارير قد ربطت ماغواير بالرحيل إلى وست هام يونايتد، ولكن في حالة فشل صفقة انتقاله، ستذهب شارة القيادة إلى برونو فرنانديز صانع الألعاب البرتغالي، بأمر من المدرب تين هاغ.
ورحل ديفيد دي خيا عن مانشستر يونايتد، أمس، بعد 12 عامًا في صفوف النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية وبطولة الدوري الأوروبي.
وذكرت العديد من التقارير السابقة، أن النادي الإنجليزي يسعى لبيع عدة لاعبين في الميركاتو الحالي، لكي يدعم صفوفه بعناصر أفضل.
وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن صفقة وحيدة حتى الآن من خلال ضم ماسون ماونت قادمًا من تشيلسي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.