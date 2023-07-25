لماذا يرغب ريال مدريد في الانتظار حتى نهاية أغسطس قبل تقديم عرض لشراء مبابي؟
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تطورات جديدة فيما يخص مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان المستبعد من رحلة الفريق إلى اليابان.
وقرَّر نادي باريس سان جيرمان منع اللاعب من السفر مع الفريق إلى اليابان لخوض جولة آسيا الإعدادية، لإجباره على اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
ويرغب مبابي في إكمال عقده مع باريس سان جيرمان ثم الرحيل مجانًا الصيف المقبل، بينما يرغب النادي في تجديد عقد اللاعب أو بيعه هذا الصيف تفاديًا لرحيله مجانًا.
وقالت ليكيب في تقرير إن رغبة كيليان مبابي الوحيدة، الانتقال إلى ريال مدريد وليس أي ناد آخر، على الرغم من اهتمام الهلال السعودي والعرض الضخم الذي قدمه، واهتمام الأندية الأوروبية الأخرى مانشستر يونايتد وتوتنهام وإنتر.
وشددت الصحيفة في تقرير على أن ريال مدريد يريد مبابي، وهي نفس رغبة اللاعب أيضًا.
ولم يقدم ريال مدريد ،حتى الآن، عرضًا للتعاقد مع مبابي على الرغم من إعلان باريس سان جيرمان أنه بدأ الاستماع للعروض حول مستقبل اللاعب، الذي لم يعلن حتى اللحظة أي تغيير في موقفه، ويتمسك باستكمال عقده.
وظهر مبابي بالفعل في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة باريس سان جيرمان إلى اليابان.
وحسب ليكيب، فإن ريال مدريد يفضل الانتظار حتى نهاية أغسطس قبل تقديم عرض لباريس سان جيرمان حيث يعتقد أن سعر اللاعب سيكون انخفض خلال تلك الفترة بسبب الاقتراب من نهاية الانتقالات وحاجة النادي الفرنسي إلى بيعه.
وأكدت ليكيب ان التفاوض بين الناديين سيحتاج التعاقد مع وكيل بسبب توتر علاقة الطرفين.
وسمح باريس سان جيرمان لنادي الهلال بالتفاوض مع مبابي بعد تلقيه عرضًا بـ300 مليون يورو، لكن اللاعب يبدو أنه متمسك بما أعلنه سابقًا حول استكمال عقده حتى نهايته في الصيف المقبل.