لماذا يرغب ريال مدريد في الانتظار حتى نهاية أغسطس قبل تقديم عرض لشراء مبابي؟

ويرغب مبابي في إكمال عقده مع باريس سان جيرمان ثم الرحيل مجانًا الصيف المقبل، بينما يرغب النادي في تجديد عقد اللاعب أو بيعه هذا الصيف تفاديًا لرحيله مجانًا.

وقالت ليكيب في تقرير إن رغبة كيليان مبابي الوحيدة، الانتقال إلى ريال مدريد وليس أي ناد آخر، على الرغم من اهتمام الهلال السعودي والعرض الضخم الذي قدمه، واهتمام الأندية الأوروبية الأخرى مانشستر يونايتد وتوتنهام وإنتر.

وشددت الصحيفة في تقرير على أن ريال مدريد يريد مبابي، وهي نفس رغبة اللاعب أيضًا.

ولم يقدم ريال مدريد ،حتى الآن، عرضًا للتعاقد مع مبابي على الرغم من إعلان باريس سان جيرمان أنه بدأ الاستماع للعروض حول مستقبل اللاعب، الذي لم يعلن حتى اللحظة أي تغيير في موقفه، ويتمسك باستكمال عقده.

وظهر مبابي بالفعل في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة باريس سان جيرمان إلى اليابان.