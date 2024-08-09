أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعيين "لي كارسلي" مدربًا مؤقتًا لمنتخب إنجلترا، خلفًا للمدرب غاريث ساوثغيت المدير الفني السابق.

وأعلن ساوثغيت، الذي تولى تدريب إنجلترا في 2016، رحيله الثلاثاء الماضي بعد الهزيمة القاسية 2-1 أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، وهي الهزيمة الثانية تواليًا للمنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة القارية.

وكشف اتحاد القدم الإنجليزي، في بيان اليوم الجمعة، أن مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا سيتولى منصبه الجديد فورًا، وسيقود فريق إنجلترا للرجال في مباريات سبتمبر ضد جمهورية أيرلندا وفنلندا.

وقال كارسلي: "إنه لشرف لي أن أتولى قيادة فريق إنجلترا، نظرًا لأنني على دراية كبيرة باللاعبين".

وأوضح: "أولويتي الرئيسة هي تأمين الصعود إلى دوري الأمم الأوروبية".

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وسيقود الرجل البالغ من العمر 50 عامًا إنجلترا الآن في مباريات سبتمبر ضد جمهورية أيرلندا وفنلندا.

وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن كارسلي: "لي مدرب رائع ومعروف جيدًا لغالبية اللاعبين بعد أن عمل مع معظمهم على المستوى الدولي أو مستوى الأندية".