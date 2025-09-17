أول تشخيص لإصابة سعد الناصر نجم النصر السعودي (فيديو)

تلقى النصر السعودي ضربة مفاجئة في مباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا (2) اليوم الأربعاء عندما تعرض مدافعه سعد الناصر لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

ويستضيف النصر، في غياب قائده كريستيانو رونالدو، نادي إستقلول دوشنبه من طاجيكستان في الجولة الأولى من دور المجموعات وذلك على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتقدم فريق المدرب جورج جيسوس بهدفين في 17 دقيقة فقط من بداية المباراة عبر لاعبه عبد الرحمن غريب في الدقيقة 14 قبل أن يضيف البرازيلي أنجيلو الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 26 تلقى المدافع الأيسر سعد الناصر إصابة قوية على مستوى الركبة بعد عملية انزلاق إثر مراوغة رائعة من مهاجم نادي الإستقلول.

وفقد المدافع البالغ من العمر 24 عاما، توازنه دون الاحتكاك باللاعب المنافس الذي نجح في تجاوزه ومواصلة الهجمة.

ونُقل سعد الناصر فورا إلى خارج أرض الملعب على النقالة لمواصلة تلقيه الإسعاف الأولي في انتظار أن يخضع اليوم لكشوف أولية سيعقبها غدا تشخيص معمق لتحديد نوع الإصابة ودرجة خطورتها ومدة الراحة المستوجبة.

وقالت مصادر قريبة من النصر إن إصابة سعد الناصر كانت دون احتكاك، وبشكل مبدئي يعاني اللاعب من التواء في مفصل القدم.

واستبعدت المصادر ذاتها أن تكون إصابة سعد الناصر قطعا في الرباط الصليبي (ACL) وهي أخطر أنواع الإصابات والتي تستوجب راحة بين 6 و8 أشهر.

وينتظر أن يتم غدا الخميس تحديد نوع الإصابة على وجه الدقة وبيان مدة الراحة المتوقعة.