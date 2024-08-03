بعد ضمان الفوز بإحدى الميداليات، التي ستكون في أقل الأحوال من معدن البرونز، تتطلع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى التأهل لنهائي مسابقة الملاكمة لفئة دون 66 كيلوغراما عندما تخوض نزال نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وحققت إيمان خليف، الملاكمة التي تصدرت المشهد الأولمبي خلال الأيام الأخيرة بعد التشكيك في أهليتها الجنسية لخوض منافسات السيدات، إنجازا غير مسبوق في مسيرتها وذلك بعد الفوز على المجرية أنا لوكا هاموري اليوم السبت و التأهل لنصف النهائي في مشاركتها الأولي في الألعاب الأولمبية.

وفرضت إيمان خليف سيطرتها على النزال لتفوز في نهايته بالنقاط (5 ـ0) وتعبر للدور نصف النهائي ما يعني أنها ستصعد على منصة التتويج باعتبار أن رياضة الملاكمة تمنح الخاسرين في نصف النهائي أيضا الميدالية البرونزية.

وتواجه إيمان خليف في نصف النهائي التايلاندية جانجيم سوانافينغ، التي تأهلت في ربع النهائي، على التركية بوزيناز سورمينلي بنتيجة (4-1).

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشر مساء و34 دقيقة ( الساعة 23.34).

وحظيت خليف بحشد جماهيري قياسي في قاعة النزال اليوم السبت من قبل الجماهير الجزائرية والعربية التي ساندتها بعد الحملة الشعواء التي كانت عرضة لها.

وقالت خليف إنها فخورة بهذا الدعم من الجزائريين والعرب مضيفة أن الميدالية التي ضمنت الحصول عليها هي ميدالية "العزة والكرامة" وفق تصريحها عقب المباراة.

ولم تحصل الجزائر بعد أول 9 أيام من المنافسات على أي ميدالية في ألعاب باريس، فيما اقتصر الظهور العربي على فضية التونسي فارس فرجاني والمصري محمد السيد في المبارزة.

