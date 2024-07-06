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رياضة

أنس جابر وشيانتيك خارج بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

أنس جابر وشيانتيك خارج بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس
أنس جابرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 9:16 م

غادرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا ووصيفة النسختين الأخيرتين، سباق بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات غراند سلام، وذلك عقب خسارتها اليوم السبت أمام أمام الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 21 عالميا بنتيجة مجموعتين دون مقابل.

 

 

وخسرت أنس جابر (29 عاما) التي بلغت النهائي في 2022 و2023 المجموعة الأولى بنتيجة (6 ـ1) والثانية بنتيجة (7 ـ6)

وأخفقت أنس جابر في تحقيق أوّل لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد أن كانت قريبة من ذلك في في مناسبتين بخسارتها في نهائي النسختين الأخيرتين أمام كل من الكازاخية إلينا ريباكينا ثم التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

 

 

ومن جهتها ودعت المصنفة الأولى على العالم البولندية إيغا شيانتيك سباق ويمبلدون من الدور الثالث بعد الخسارة أمام الكازاخية  يوليا بوتينتسيفا التي كافحت بقوة لتفوز بنتيجة مجموعتين لواحدة 3-6 و6-1 و6-2 اليوم السبت.

رياضةالتنسويمبلدون

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