بعيدا عن اتهامات بالفساد.. برشلونة يؤجل التفاوض مع تشافي لنهاية الموسم

وقال أليماني لوسائل إعلام قبل مواجهة أتليتك بيلباو في إستاد سان ماميس في الليغا ردا على سؤال بشأن التجديد المحتمل للمدرب تشافي إن الوقت لم يحن بعد لمعالجة القضايا المستقبلية.

وأضاف: "إنه (تشافي) يعرف ذلك، نحن سعداء بعمله في النادي، لكن كما قال هو نفسه سنتحدث في نهاية الموسم، كل ثلاث نقاط مهمة الآن إذا كنت تبحث عن الفوز بلقب الدوري".

وشدد مدير الكرة في النادي الكتالوني على "أننا نعرف بالفعل ما نريده، وعلينا أن نحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وأكد المدير التنفيذي لبرشلونة على الأولوية التي يجب أن يشغلها النادي الآن، مؤكدا "كما قال تشافي نفسه دعونا نركز على المرحلة الأخيرة من الموسم".

ويمكن لبرشلونة الجمع بين لقبي الدوري وكأس الملك إلى كأس السوبر الإسبانية التي فاز بها بالفعل في السعودية.