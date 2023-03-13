بعيدا عن اتهامات بالفساد.. برشلونة يؤجل التفاوض مع تشافي لنهاية الموسم
كشف ماتيو أليماني مدير الكرة في نادي برشلونة أن إدارة النادي سعيدة بما يحققه تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق، لكن لن يتم التفاوض بشأن تجديد عقده إلا بعد نهاية الموسم.
وقال أليماني لوسائل إعلام قبل مواجهة أتليتك بيلباو في إستاد سان ماميس في الليغا ردا على سؤال بشأن التجديد المحتمل للمدرب تشافي إن الوقت لم يحن بعد لمعالجة القضايا المستقبلية.
وأضاف: "إنه (تشافي) يعرف ذلك، نحن سعداء بعمله في النادي، لكن كما قال هو نفسه سنتحدث في نهاية الموسم، كل ثلاث نقاط مهمة الآن إذا كنت تبحث عن الفوز بلقب الدوري".
وشدد مدير الكرة في النادي الكتالوني على "أننا نعرف بالفعل ما نريده، وعلينا أن نحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".
وأكد المدير التنفيذي لبرشلونة على الأولوية التي يجب أن يشغلها النادي الآن، مؤكدا "كما قال تشافي نفسه دعونا نركز على المرحلة الأخيرة من الموسم".
ويمكن لبرشلونة الجمع بين لقبي الدوري وكأس الملك إلى كأس السوبر الإسبانية التي فاز بها بالفعل في السعودية.
وتعاقد خوان لابورتا رئيس برشلونة مع تشافي بعد إقالة الهولندي رونالد كومان في الخريف، ودعم المدير الفني السابق للسد القطري والبالغ من العمر 43 عامًا ليقود الفريق إلى صدارة الليغا حاليا بفارق ست نقاط عن ملاحقه المباشر وحامل اللقب ريال مدريد، وقد تزيد إلى تسع في حال فوزه على بيلباو في وقت لاحق.
وينتهي عقد تشافي في عام 2024 ، لكن لابورتا صرح مؤخرا بأنه يجب على النادي أن يعرض عليه تجديد عقده للبقاء على مقاعد البدلاء لفترة أطول.
واعترف لابورتا : "لقد فكرت بالفعل في تجديد عقد تشافي، أعتقد أننا يجب أن نجدده، إنه يعرف النادي وبرشلونة جيدا، لا يطلب منا أشياء مجنونة (بشأن الانتقالات والتعاقدات).. إنه يتفهم تمامًا وضع النادي".
على الرغم من أن برشلونة غارق في الديون وتم تحذيره من اقتطاع 200 مليون يورو (212.5 مليون دولار) من فاتورة الأجور، فقد أخبرهم أيضًا رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس أنه لا يمكنهم التعاقد مع لاعبين جدد في الصيف.
وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وكذلك خرج من الدوري الأوروبي في مواجهة فاصلة أمام مانشستر يونايتد.
ويأتي الحديث عن تجديد عقد تشافي في الوقت الذي يواجه فيه النادي أزمة كبيرة تتعلق باتهامه بالفساد الرياضي ودفع مدفوعات لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.