موعد عودة عيسى الحربين للتعليق على مباريات دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية عن موعد عودة المعلق الرياضي عيسى الحربين للتعليق على مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الحربين تم إيقافه عن التعليق على مباريات دوري روشن، بعد شكوى البعض من سخريته من نادي الهلال.

وكان الحربين معلقًا على مواجهة النصر والاتفاق، ضمن الجولة الرابعة للبطولة، وخلالها قال: "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انتهى الصيف؟؛ إذا جاء هذوليك!"، في إشارة إلى مزاعم البعض بشأن تعمد المسؤولين لعدم لعب الزعيم في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع الحرارة والرطوبة العالية.

وقال بعدها الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، إن قناة "SSC" الناقلة للمباريات، قررت معاقبة الحربين، معتبرة أن تعليقه وإسقاطه على الهلال غير مقبول.

من جانبه، ذكر الصحفي الرياضي محمد المرحبي، عبر حسابه على منصة "إكس" بأنه تم اتخاذ القرار بعودة المعلق عيسى الحريين للتعليق من جديد في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

وتنطلق الجولة السابعة من دوري روشن، بعد فترة التوقف الدولية الحالية، يوم الجمعة الـ 18 من أكتوبر الجاري، إذ تشهد مواجهات قوية بين الشباب والنصر، والهلال ضد الفيحاء، الأهلي يواجه الخليج، أما الاتحاد فسيواجه القادسية.

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، ليتربع حامل اللقب، في صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.