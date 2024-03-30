بعد تصريحات أمير مرتضى.. الفيديو الذي تسبب بخسارة كهربا قضيته مع الزمالك

وتابع: "تم وضع كهربا في ظروف صعبة جعلته يعتمد على نفسه وموهبته ويركز أكثر، وعرف أنه متورط في مبلغ كبير، من المؤكد الأهلي لن يدفعه بالكامل، فكان يجب عليه أن يتدرب بشكل قوي ويكون ملتزمًا ليدفع الغرامة".

وفي 2019 فسخ كهربا تعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة اللاعب بدفع نحو مليوني دولار للزمالك مع الفوائد ودفعها اللاعب في فبراير الماضي.

وأوضح: "قبل رحليه من الزمالك تحدثت مع كهربا لتجديد عقده ومنحه مبلغًا كبيرًا، ونحل الأمر قبل النزاع القضائي بيننا، ولكنه رفض، وقال إنه سيتقدم بشكوى، ووعدني من لحظة تقدمه بشكوى حتى انتهاء الموسم بأنني لن أجد منه أي مشكلة واتفقنا على ذلك، هو التزم وظل يتدرب بشكل جيد وحصلنا على الكونفدرالية وكان موسما ناجحًا للكل وهرب بعدها ورأى أن هذا الأمر هو الأصح، وأنا استفدت منه فنيًا".

وبعد أشهر غادر كهربا ديسبورتيفو أفيس إلى الأهلي الذي يلعب له حاليا.