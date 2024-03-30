بعد تصريحات أمير مرتضى.. الفيديو الذي تسبب بخسارة كهربا قضيته مع الزمالك
تداول متابعون مقطع الفيديو الذي تسبب في خسارة محمود عبدالمنعم "كهربا" قضيته مع الزمالك.
وكشف المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور أن كهربا خسر قضيته بسبب مقطع فيديو.
وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "النهار": "كهربا هرب من الزمالك، رأى أن عقده باطل والنادي رأى أن عقده ممتد، ذهبنا للفيفا هو خسر القضية أول درجة وحكم ضده بغرامة 32 مليون جنيه، أي ما يعادل مليوني دولار".
وأضاف: "كهربا خرج في حلقة تلفزيونية وهذا الفيديو وضعناه في ملف القضية المقدم للفيفا، قال إن عقده مع الزمالك متبق فيه عامان وهو جدد عقده عامين إضافيين، فأصبح عقده أربع سنوات، وخسر القضية بسبب هذا الفيديو".
وتابع: "تم وضع كهربا في ظروف صعبة جعلته يعتمد على نفسه وموهبته ويركز أكثر، وعرف أنه متورط في مبلغ كبير، من المؤكد الأهلي لن يدفعه بالكامل، فكان يجب عليه أن يتدرب بشكل قوي ويكون ملتزمًا ليدفع الغرامة".
وفي 2019 فسخ كهربا تعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة اللاعب بدفع نحو مليوني دولار للزمالك مع الفوائد ودفعها اللاعب في فبراير الماضي.
وأوضح: "قبل رحليه من الزمالك تحدثت مع كهربا لتجديد عقده ومنحه مبلغًا كبيرًا، ونحل الأمر قبل النزاع القضائي بيننا، ولكنه رفض، وقال إنه سيتقدم بشكوى، ووعدني من لحظة تقدمه بشكوى حتى انتهاء الموسم بأنني لن أجد منه أي مشكلة واتفقنا على ذلك، هو التزم وظل يتدرب بشكل جيد وحصلنا على الكونفدرالية وكان موسما ناجحًا للكل وهرب بعدها ورأى أن هذا الأمر هو الأصح، وأنا استفدت منه فنيًا".
وبعد أشهر غادر كهربا ديسبورتيفو أفيس إلى الأهلي الذي يلعب له حاليا.