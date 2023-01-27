الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري أدنوك للمحترفين بأربع مواجهات قوية على رأسها اللقاء الذي يجمع بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي دبي.

وتقام أيضا مواجهة قوية بين العين وضيفه عجمان كما يلعب خورفكان مع بني ياس، ويلتقي النصر ضيفه الظفرة.

وتبدأ مواجهات الدور الثاني للدوري الإماراتي بقمة مرتقبة بين الشارقة وشباب الأهلي دبي تستعرضها شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي: