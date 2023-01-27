الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك
تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري أدنوك للمحترفين بأربع مواجهات قوية على رأسها اللقاء الذي يجمع بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي دبي.
وتقام أيضا مواجهة قوية بين العين وضيفه عجمان كما يلعب خورفكان مع بني ياس، ويلتقي النصر ضيفه الظفرة.
وتبدأ مواجهات الدور الثاني للدوري الإماراتي بقمة مرتقبة بين الشارقة وشباب الأهلي دبي تستعرضها شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الشارقة) الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض بجانب قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
ترتيب الفريقين
يحتل شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب دوري أدنوك برصيد 28 نقطة، وحقق 9 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى 3 هزائم.. وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 13 هدفا.
ويحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 27 نقطة ، وحقق 8 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارتين، وسجل الفريق 25 هدفا واستقبل 10 أهداف.
ويتصدر ترتيب هدافي الشارقة في الدوري اللاعب كايو لوكاس برصيد 6 أهداف بالتساوي مع باكو ألكاسير، بينما يتصدر إيجور جيسوس ترتيب هدافي شباب الأهلي دبي برصيد 4 أهداف.
وفاز الشارقة في لقاء الدور الأول للدوري على شباب الأهلي دبي في عقر داره بنتيجة 2-0.
ولم يفز شباب الأهلي دبي على الشارقة في آخر 3 مواجهات منذ يوم 18 سبتمبر 2021 حين فاز بنتيجة 4-3 بالدوري.
أسلحة الشارقة
يبحث الشارقة عن تحقيق الفوز على حساب شباب الأهلي دبي وتكرار ما حدث في لقاء الدور الأول حين تغلب في ملعب الأهلي.
ويعني الفوز الكثير بالنسبة للشارقة مع افتتاح مشوار الدور الثاني للدوري وخاصة اعتلاء الصدارة.
ويغيب عن صفوف الشارقة حارس المرمى عادل الحوسني بسبب طرده في لقاء النصر.
ويعتمد المدرب الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد وأمامه رباعي خط الدفاع الحسن صالح وكوستاس مانولاس وشاهين عبد الرحمن وخالد الظنحاني.
ويقود خط الوسط ماجد راشد وبجواره محمد عبد الباسط وعلى الأطراف لوان بيريرا وكايو لوكاس مع ثنائي خط الهجوم باكو ألكاسير وعثمان كامارا.
أوراق شباب الأهلي دبي
يتحفز شباب الأهلي دبي لتعزيز الصدارة والثأر من الخسارة على ملعبه أمام الشارقة في بداية الدوري.
وأبرم شباب الأهلي صفقة وحيدة حتى الآن لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بضم طارق أحمد لاعب النصر السابق.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يثق تماما في قدرات لاعبيه مهما كانت الغيابات.
وأشار إلى أن البعض لم يكن واثقا في قدرة الفريق على الوصول للصدارة، ولكن الفريق أنهى الدور الأول متصدرا وكان بطل الشتاء.
ويغيب عن صفوف شباب الأهلي دبي أحمد نور الله وفيدريكو كارتابيا وسالمين خميس، ويعتمد جارديم على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي أحمد جميل ومحمد مرزوق ووليد عباس وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عيد خميس وعزيز جانييف ويوري سيزار وجيلهيرمي بالا مع ثنائي الهجوم يحيى الغساني وحارب عبد الله.
وقال بدر حامد، مدير مدرسة الكرة الأسبق بنادي الجزيرة الإماراتي، لـ"إرم نيوز" إن شباب الأهلي دبي يقدم مردودا مميزا مع مدربه جارديم بفضل التنظيم التكتيكي والأداء الدفاعي القوي مع وجود حلول هجومية مميزة.
وأوضح أن الغيابات ستلقي بظلالها على قدرات شباب الأهلي، مؤكدا أن الشارقة يقوده مدرب قدير وهو كوزمين الذي سبق له تدريب شباب الأهلي ويعلم الكثير عن الكرة الإماراتية.