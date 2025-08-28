logo
بيشكتاش التركي يقيل سولسكاير بعد الخروج من دوري المؤتمر الأوروبي

بيشكتاش التركي يقيل سولسكاير بعد الخروج من دوري المؤتمر الأوروبي
أوليغنار سولسكاير في مباراة بيشكتاش ولوزان المصدر: رويترز
28 أغسطس 2025، 11:26 م

أعلن نادي بيشكتاش إسطنبول التركي فجر الجمعة إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير من مهامه بعد وقت وجيز من الإقصاء من سباق دوري المؤتمر الأوروبي على يد لوزان السويسري.

وخسر بيشكتاش مساء الخميس أمام لوزان (1 ـ 0) في اسطنبول ضمن مباراة الإياب من الدور الحاسم والأخير المؤهل لمرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم التعادل ذهابا في سويسرا (1 ـ 1) فإن بيشكتاش فشل في استغلال تلك النتيجة وخسر على قواعده بهدف دون رد كان كافيا لإقصاء الفريق من السباق الأوروبي في مرحلة مبكرة جدا.

 وبعد أقل من ساعتين من نهاية المباراة، أصدر الفريق التركي بيانا أعلن فيه إقالة الجهاز الفني بقيادة سولسكاير.

وقال نادي بيشكتاش في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة "إكس": تم إنهاء عقدنا مع المدرب أولي غونار سولسكاير بناءً على قرار اتُخذ في اجتماع مجلس الإدارة".

وتابع: "عقب الاجتماع، شكر رئيس مجلس إدارتنا، سردال أدالي، سولسكاير على خدماته حتى الآن، نقدم هذا بكل احترام لإعلام الجمهور".

 وقاد المدرب النرويجي البالغ من العمر 52 عاما بيشكتاش منذ 18 يناير الماضي وساهم في حصوله على المركز الرابع في الدوري التركي للموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي، خاض بيشكتاش مباراة واحدة في الدوري التركي الممتاز وفاز على يوبي سبور (2 ـ 1).

