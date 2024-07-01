ناد فرنسي يجدد عقد لاعب جزائري عمره 50 عاما

أعلن نادي شامبيري الفرنسي، تجديد عقد اللاعب الدولي الجزائري السابق نسيم أكرور صاحب الـ50 عامًا، لموسم جديد، في سابقة تاريخية.

نسيم أكرور سيبلغ من العمر 50 سنة في العاشر من يوليو الجاري، ولكنه ما زال قادرًا على العطاء.

وقرر نادي شامبيري، تمديد عقد اللاعب الجزائري المخضرم، لمدة عام آخر لمواصلة النجاح الذي استمر منذ عام 2020 عند انضمامه للفريق وحتى الآن.

وينتمي فريق شومبيري إلى بطولة فرنسا للدرجة الخامسة، وقد التحق به أكرور في عام 2020، وسجل معه 15 هدفًا حتى الآن.