رغم نهائي الأبطال.. نجم ريال مدريد يحضر حفل تايلور سويفت (صورة)
تداولت نشطاء على منصات التواصل صورة لنجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس وهو يتابع حفلة المغنية الأمريكية تايلور سويفت في ملعب سان تياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.
وفي أول حفلاتها في إسبانيا بمناسبة عروض جولتها "The Eras Tour" التي بدأت في مارس الماضي، قدمت المغنية العالمية حفلا تاريخيا في ملعب سان تياغو بيرنابيو حضره أكثر من 72400 متفرج ملأوا الملعب بأكمله، فيما استمر الحفل لمدة ثلاث ساعات ونصف بالملعب الذي تم تجديده مؤخرًا لاستقبال مثل هذه المناسبات.
ونشرت صور من الحفل التاريخي الذي حقق بفضله ريال مدريد أرباحا طائلة، لكن المثير للانتباه هو وجود نجم الميرينغي ولاعب خط الوسط توني كروس في الحفل، وذلك قبل ساعات قليلة من سفر بعثة ناديه إلى لندن لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند يوم السبت.
واستأثر كروس بالاهتمام عالميا الأسبوع الماضي عندما أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا بعد كأس أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية (AS) إن المغنية الأمريكية التي تغني للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية مدريد منذ 2011، أدت 45 أغنية من مختلف مراحل مسيرتها الفنية منذ المراهقة وحتى الآن.
وأضافت أن الحفل أنعش خزائن نادي ريال مدريد وفتح شهية رئيسه فلورنتينو بيريز لتكرار التجربة بحفلات أخرى في المستقبل القريب، خصوصا بعدما أشارت تقديرات إلى أن إجمالي الأرباح بلغ حوالي 13 مليون يورو سيكون للنادي الملكي النصيب الأكبر منها، حيث ينص العقد الذي تم توقيعه قبل الحفل على حصول ريال مدريد على نسبة 70% من إجمالي إيرادات الحفل.