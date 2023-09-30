كلوب يشن هجومًا على حكم مباراة توتنهام وليفربول

شن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هجوما كبيرا على حكم مباراة فريقه أمام توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وهز جويل ماتيب شباكه بالخطأ في اللحظات الأخيرة ليفوز توتنهام هوتسبير 2-1 على تسعة لاعبين من ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وطُرد كيرتس جونز لاعب ليفربول بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 26.

وتلقى ليفربول ضربة أخرى بطرد ديوجو غوتا في الدقيقة 69 لحصوله على إنذارين في دقيقتين.