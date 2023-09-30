كلوب يشن هجومًا على حكم مباراة توتنهام وليفربول
شن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هجوما كبيرا على حكم مباراة فريقه أمام توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وهز جويل ماتيب شباكه بالخطأ في اللحظات الأخيرة ليفوز توتنهام هوتسبير 2-1 على تسعة لاعبين من ليفربول في الدوري الإنجليزي.
وطُرد كيرتس جونز لاعب ليفربول بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 26.
وتلقى ليفربول ضربة أخرى بطرد ديوجو غوتا في الدقيقة 69 لحصوله على إنذارين في دقيقتين.
وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لم أشاهد مباراة أكثر ظلمًا في حياتي من قبل مثل هذه المباراة، حقيقة لم أشاهد مباراة بأكثر ظروف غير عادلة وقرارات جنونية من الحكم مثل مواجهة اليوم".
وأضاف: "كيرتيس جونز لم يحالفه الحظ بالتدخل، كما أن البطاقة الصفراء الأولى لجوتا لم تكن مستحقة ثم تلقى بطاقة صفراء ثانية وكان علينا الدفاع بتسعة لاعبين".
وتابع: "ماتيب دافع بشكل جيد جدًا ولم يحالفه الحظ، لقد وضع قدمه ثم كانت الكرة في الشباك لكن هناك أمور أسوء بالحياة عمومًا، لاعبو الفريق قاتلوا بقوة أمام توتنهام".
وأردف: "هدف دياز أيضا لم يكن تسللًا، لقد رسموا خط التسلل بطريقة خاطئة، الكرة كانت بين قدمي محمد صلاح ورسموا الخط بطريقة خاطئة ولم يروا اللحظة التي مرر فيها صلاح الكرة بشكل مناسب، هدف صحيح لكن من الصعب جدًا التعامل مع هذه الأمور".
وأتم: "بالنسبة لكم مباراة اليوم هي مباراة ممتعة، ولكن بالنسبة لي هي مباراة قاسية جدًا".
ويملك ليفربول 16 نقطة بعد تلقيه أول هزيمة هذا الموسم متأخرا بنقطتين عن حامل اللقب ونقطة واحدة عن آرسنال ثالث الترتيب.