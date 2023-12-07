جماهير سانتوس تحرق السيارات بعد هبوط الفريق للمرة الأولى منذ 111 عامًا (فيديو)

اندلعت أعمال شغب بالغة بعد هبوط نادي سانتوس عملاق الكرة البرازيلية إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

وسانتوس الذي أنجب للكرة البرازيلية والعالمية نجومًا، مثل: نيمار، وبيليه، كان من بين 3 أندية فقط لم تهبط إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل هي: فلامنغو، وساو، باولو.

وهبط سانتوس للمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 111 عامًا، بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام فورتاليزا في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.