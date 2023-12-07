جماهير سانتوس تحرق السيارات بعد هبوط الفريق للمرة الأولى منذ 111 عامًا (فيديو)
اندلعت أعمال شغب بالغة بعد هبوط نادي سانتوس عملاق الكرة البرازيلية إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.
وسانتوس الذي أنجب للكرة البرازيلية والعالمية نجومًا، مثل: نيمار، وبيليه، كان من بين 3 أندية فقط لم تهبط إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل هي: فلامنغو، وساو، باولو.
وهبط سانتوس للمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 111 عامًا، بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام فورتاليزا في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.
وتسببت سلسلة من خمس مباريات دون تحقيق أي فوز في تراجع الفريق إلى المركز الـ17 في الترتيب برصيد 43 نقطة.
وتأكد بالفعل هبوط ميريكا مينيرو وكوريتيبا وجوياس من الدرجة الثانية التي تضم 20 فريقًا.
ومع هبوط الفريق اندلعت أعمال شغب كبيرة من قبل جماهير النادي في المدينة الساحلية حيث تم إحراق عدد من السيارات بالقرب من الملعب.
وكان من بين السيارات التي تم حرقها سيارة مهاجم فريق سانتوس ميندوزا.
إندريك يتوج مع بالميراس
إلى ذلك، سجل المهاجم إندريك الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد في يوليو القادم، هدفًا في الدقيقة الـ21 ليساعد بالميراس على التعادل 1-1 مع كروزيرو، ما ضمن لقب البطولة للعام الثاني على التوالي واللقب الثاني عشر معززًا رقمه القياسي.
وعلق إندريك على تتويج بالميراس :"لا تيأس أبدًا، الحمد لله على كل شيء".
بيليه وسانتوس
وساعد النجم البرازيلي الراحل بيليه، سانتوس في أن يصبح واحدًا من أشهر الأندية في كرة القدم العالمية، إذ تمتع الفريق بعصر ذهبي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي شهد فوزه بعشرة ألقاب على مستوى الولايات وستة ألقاب للدوري البرازيلي.
كما فاز بكأس ليبرتادوريس، المعادل لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية، في عامي 1962 و1963، وهو العام ذاته الذي فاز فيه بكأس الإنتركونتيننتال، وهي الكأس التي تتنافس عليها أفضل الفرق في أوروبا وأمريكا الجنوبية.