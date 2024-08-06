شهدت نهاية مباراة الزمالك ضد إنبي أمس الاثنين، لقطة رائعة بين ناصر منسي ويوسف أوباما، لاعبَي الفريق الأبيض، لحظة إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك 2/4.

وتقدم الزمالك بهدف أحرزه ناصر منسي في الدقيقة السابعة إثر عرضية من مصطفى شلبي، ثم ضاعف منسي النتيجة في الدقيقة الـ 14 بضربة رأس إثر ركنية من أحمد فتوح.

وأضاف يوسف أوباما الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ60 مستغلا تمريرة من منسي، ثم سجل أوباما الهدف الرابع في الدقيقة الـ 63 إثر عرضية من عمر جابر.

ونال يوسف أوباما لاعب الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة إنبي، وطلب من مراقب المباراة استلام الجائزة برفقة زميله ناصر منسي، إلا أن المراقب رفض.

وأكد مراقب المباراة أن اللاعب الذي وقع عليه الاختيار هو فقط من سيتسلم الجائزة.

وبالفعل تسلم أوباما الجائزة، ثم أهداها إلى زميله ناصر منسي ليلتقط الثنائي بعدها الصور مع الجائزة.

لقطة رائعة بين ناصر منسي ويوسف أوباما لحظة إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وإنبي😍💥 Posted by OnTime Sports on Monday, August 5, 2024

وحقق الزمالك فوزا مقنعا أمام إنبي، وتغلب عليه 4-2 أمس الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الزمالك في ترتيب الدوري؛ إذ رفع رصيده إلى 52 نقطة حصدها خلال 31 مباراة، متساويا في ذلك مع المصري البورسعيدي الذي خاض 32 مباراة، ويتقدم عليهما فقط الأهلي وبيراميدز، بينما تجمد رصيد إنبي عند 43 نقطة في المركز التاسع.