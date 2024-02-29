سرُّ زيارة فايزة العماري الأخيرة إلى مدريد

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري حطت الرحال في العاصمة الإسبانية مدريد، برفقة أشخاص مقربين من النجم الفرنسي، للتحضير لوصول اللاعب إلى العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

وقالت الشبكة: "هناك العديد من القضايا التي يجب التعامل معها في العاصمة، ووصلت فايزة العماري بأجندة مليئة بالمهام اللوجستية".

وأضافت: "إحدى القضايا الكبرى هي السكن، وهو القرار الذي يستغرق دائمًا وقتًا وجهدًا، اللاعب يشعر بالقلق بشأن الأمان الذي يجب أن يعيش فيه".

وواصلت: "من ضمن الخيارات منطقة لا موراليخا، والتي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية فالديبيباس، وهو الخيار الذي تم تفضيله".