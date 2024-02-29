سرُّ زيارة فايزة العماري الأخيرة إلى مدريد

سرُّ زيارة فايزة العماري الأخيرة إلى مدريد
تواجدت فايزة العماري، والدة ووكيلة النجم الفرنسي كيليان مبابي، في العاصمة الإسبانية مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على انتقال نجلها إلى نادي ريال مدريد
ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري حطت الرحال في العاصمة الإسبانية مدريد، برفقة أشخاص مقربين من النجم الفرنسي، للتحضير لوصول اللاعب إلى العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.
وقالت الشبكة: "هناك العديد من القضايا التي يجب التعامل معها في العاصمة، ووصلت فايزة العماري بأجندة مليئة بالمهام اللوجستية".
وأضافت: "إحدى القضايا الكبرى هي السكن، وهو القرار الذي يستغرق دائمًا وقتًا وجهدًا، اللاعب يشعر بالقلق بشأن الأمان الذي يجب أن يعيش فيه".
وواصلت: "من ضمن الخيارات منطقة لا موراليخا، والتي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية فالديبيباس، وهو الخيار الذي تم تفضيله".
وكانت تقارير صحفية، أكدت اتخاذ مبابي قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وعدم الموافقة على بند إضافة الموسم الجديد مع الفريق.
كما أشارت التقارير إلى أن راتب مبابي السنوي مع النادي الملكي سيكون 16 مليون دولار.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، في الـ30 من يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.
مبابي قال، في يونيو الماضي، إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.