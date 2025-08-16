مدرب أوساسونا لـ"إرم نيوز": أريد الانتقام من الريال.. وهؤلاء أحق بالكرة الذهبية

يُعد الإيطالي ألييسيو ليسكي من المدربين الواعدين في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأ مشواره التدريبي في الليجا عام 2011 داخل قطاعات الناشئين بنادي ليفانتي، ثم تدرج حتى وصل إلى تدريب الفريق الأول عام 2021.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة حينها، استطاع حصد 28 نقطة من 23 مباراة، لكن الفريق لم ينجُ من الهبوط.

وواصل ليسي مسيرته في دوري الدرجة الثانية مع ميرانديس، حيث قاد الفريق أولًا للنجاة من الهبوط، ثم فجّر مفاجأة كبيرة في الموسم الثاني بقيادته إلى المركز الرابع والتأهل إلى الأدوار النهائية المؤهلة لليغا.

هذا النجاح فتح له أبواب أوساسونا، ليتم تعيينه في يونيو 2025 مديرًا فنيًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى عام 2027، ليصبح رابع أصغر مدرب يقود النادي في تاريخه بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

اليوم، يتحدث ليسكي في حوار خاص وحصري لـ"إرم نيوز" عن استعدادات أوساسونا للموسم الجديد، طموحاته، ورؤيته لمنافسة العمالقة ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب قضايا مثيرة مثل الجدل التحكيمي الإسباني والكرة الذهبية.

وإلى نص الحوار:

ـ في البداية، كيف تُقيم الفترة التحضيرية، وهل أنت راضٍ عن تدعيم الفريق لخوض منافسات الليجا؟

ـ كانت فترة التحضيرات جيدة. لم نبدأ بصورة رائعة، لكننا عملنا بشكل متواصل، وشاركنا في مباريات عديدة ساعدتنا على تحسين الأداء والحصول على نتائج جيدة.

أنا سعيد بتطور الفريق بشكل عام. كذلك، مع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم، أشعر بالرضا لأننا نجحنا في ضم عنصرين مميزين للغاية. لذلك، يمكنني القول إننا مستعدون لانطلاقة الموسم.

ـ بعض التقارير أفادت باقتراب ضمكم لسيزار أزبليكويتا هذا الصيف، ما صحة الأمر؟

سوق الانتقالات ما يزال مفتوحًا. نحن سعداء جدًا بتشكيلتنا الحالية، لكن طالما أن السوق مستمر، كل شيء وارد الحدوث. علينا أن ننتظر ونراقب. أي لاعب بلا نادٍ يمثل فرصة لجميع الأندية، وهذا كل ما يمكنني التصريح به الآن.

ـ ما هي طموحاتك هذا الموسم مع أوساسونا، خاصة وأن الفريق الموسم الماضي كان قريبا جدا من التأهل للبطولات الأوروبية؟

أوساسونا يملك نفس الهدف دائمًا: البقاء وعدم الهبوط. يجب أن نضمن الاستمرار في الدرجة الأولى. عندما نصل إلى 42 نقطة، سنلقي نظرة على ترتيب الجدول ونرى إلى أي مدى يمكن أن نصل. لكن علينا أن نسير خطوة بخطوة، بهدوء، دون أن نضع أهدافًا عالية جدًا منذ البداية. الأهم هو الوصول إلى 42 نقطة، وبعدها سنواصل التقدم.

ـ ستبدأون الموسم بمباراة قوية أمام ريال مدريد. كيف ترى هذا التحدي؟

ـ إنها بلا شك واحدة من أصعب المباريات في الدوري، وربما الأصعب على الإطلاق، لأن ريال مدريد كان أحد أفضل فرق الليجا الموسم الماضي. لذلك أعتقد أنها بداية قوية جدًا.

نحن نحب اللعب أمام الفرق الكبيرة، بل ونتمنى أن نواجههم كل أسبوع. لذلك نحن سعداء بمواجهتهم، ونعمل بجد كي نكون جاهزين لهذه المباراة تحديدًا.

ـ ريال مدريد حاول كثيرا تأجيل المباراة، نظرًا للإجهاد الذي عانى منه بعد المشاركة في مونديال الأندية، هل ترى ذلك نقطة في صالحك؟

ـ لا، أعتقد العكس. بطولة مثل كأس العالم للأندية أو المباريات الودية الكبيرة كانت مهمة جدًا بالنسبة لهم، ساعدتهم على الانسجام مع المدرب الجديد وخوض مباريات مهمة. أعتقد أنهم الآن في وضعية أفضل منا، لأنهم لعبوا مواجهات قوية. إنهم فريق متكامل، وأعتقد أنهم سيصلون إلى المباراة الافتتاحية وهم في جاهزية عالية.

ـ لديك ذكرى صعبة أمام ريال مدريد عندما كنت مدربًا لليفانتي وخسرت 6-0، كما أن آخر فوز لأوساسونا على ريال مدريد كان في 2011. هل تعتبر مباراة الثلاثاء فرصة للثأر ورد الاعتبار؟

ـ بالنسبة لجميع الفرق، من الصعب جدًا الفوز في ملعب سانتياجو برنابيو. مع ليفانتي كانت مباراة صعبة للغاية، وفي الحقيقة كنا نحتاج فقط للتعادل وقتها.

الموسم الماضي خسرنا 4-0 أيضًا، لذا نعم، المواجهة ستكون صعبة كما قلت، لكن نعلم أنه بالعمل الجاد وتقديم مباراة جيدة ربما يمكننا فعل شيء.

نحن نركز على التحضير الجيد خلال هذا الأسبوع التدريبي. اللاعبون يعملون بجد، وأعتقد أننا نستطيع الظهور بشكل جيد هناك، رغم أن الملعب من أصعب الملاعب في العالم.

ـ في السابق واجهت كارلو أنشيلوتي، والآن ستواجه تشابي ألونسو. هل تعتقد أن مواجهة مدرب شاب بأفكار جديدة أكثر صعوبة؟

ـ مواجهة ريال مدريد دائمًا صعبة، مهما كان المدرب. الأفكار قد تتغير، لكن القدرات الفردية للاعبي ريال مدريد هي الأهم، فهم من بين الأفضل في العالم. أنشيلوتي قام بعمل رائع، وريال مدريد تحت قيادته كان فريقًا صعبًا للغاية. مع ألونسو الأمر مشابه قد تكون هناك أفكار جديدة، لكن في النهاية مواجهة ريال مدريد دائمًا صعبة.

ـ كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أنهى الموسم الماضي هدافًا لليجا هل سيحظى برقابة دفاعية خاصة من لاعبيك؟

ـ بالتأكيد. نحن نعرف أن مبابي لاعب مختلف، ويجب أن نتوخى الحذر منه. نعرف بالفعل كيف يلعب، ونعلم مدى قوته عندما تتاح له الفرص للتسجيل. درسناه كثيرًا، ووضعنا خططًا خاصة للدفاع ضده. نعم، الأمر صعب، لكننا سنحاول إيقافه.

ـ كيف ترى الصراع على لقب الليجا هذا الموسم؟ وهل سيبقى محصورًا بين ريال مدريد وبرشلونة؟

ـ برشلونة هو حامل اللقب، وقد أثبت الموسم الماضي أنه الأفضل. ريال مدريد أيضًا فريق كبير، وقد أنفق أموالًا طائلة هذا الصيف لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين جدًا، وبالتالي هدفهم الأساسي هو الفوز بالليجا. لا أعلم بشأن أتلتيكو مدريد، فقد أبرموا بعض التعاقدات الجيدة، ومع سيميوني يمكنهم المحاولة، لكن من الصعب جدًا منافسة ريال مدريد وبرشلونة.

ـ ما رأيك في فكرة لعب مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا، وهل لو عرض عليك اللعب خارج إسبانيا ستوافق؟

ـ هذا سؤال يجب أن يُوجّه إلى إدارة النادي. شخصيًا أفضل كرة القدم بالشكل التقليدي، لكن يجب أن ندرك أن كرة القدم اليوم مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بالتلفزيون، وهو مصدر أساسي للأموال في اللعبة. لذلك علينا القبول إذا فُرضت علينا مثل هذه القواعد، سواء بالسفر أو اللعب خارج إسبانيا.

ـ ومن ترشحه للفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟

ـ الأمر ليس سهلاً، لأننا نمر بفترة انتقالية. ربما ميسي أو كريستيانو بإمكانهما الفوز مجددًا، لكنني أعتقد أن أحد لاعبي باريس سان جيرمان يستحقها بعدما قدم الفريق موسمًا رائعًا. ربما حكيمي، أو ديمبيلي، أو دوناروما… أحد هؤلاء قد يكون مرشحًا قويًا.

ـ قناة ريال مدريد انتقدت التحكيم الموسم الماضي، ما دفع لجنة الحكام لتغيير موعد إعلان أسماء الحكام. كيف ترى هذه المسألة؟ وهل تعتقد أن مثل هذا الضغط يمكن أن يؤثر داخل الملعب؟

ـ هذا شأن يخص ريال مدريد، وليس مشكلتي. إذا أرادوا انتقاد الحكام فهذا حقهم، لكنني لست الشخص الذي يختارهم. بالنسبة لي، ما يعنيني هو كيفية إيجاد خطة للفوز على ريال مدريد، وليس التفكير في الحكام.

ـ لكن أحيانًا الضغط الإعلامي قد يخلق توترًا داخل الملعب. هل تشعر أن ذلك قد يؤثر عليكم؟

ـ لا أعلم. نحن سندخل لنلعب المباراة كما هي. كل ما أتمناه أن يكون الحكم موفقًا ويُدير المباراة بشكل جيد. هذه أمور لا أستطيع التحكم فيها. مهمتي كمدرب أن أجهز فريقي بأفضل صورة لمواجهة ريال مدريد، بينما الحكام يحاولون بدورهم تقديم الأفضل.