الهتاف باسم نجم ريال مدريد الجديد يثير الغضب في إسبانيا

ألقت صحيفة "ذا أتلتيك" الضوء على الأزمة التي صنعها الهتاف باسم فرانكو ماستانتونو، نجم ريال مدريد في مدرجات "سانتياغو برنابيو".

وقالت الصحيفة إنه بعد مرور 66 دقيقة من فوز ريال مدريد 2-1 على مايوركا في الدوري الإسباني مساء السبت الماضي، بدأ بعض جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" يهتفون: "فرانكو.. فرانكو".

جاء ذلك في وقت كان فيه الوافد الجديد إلى مدريد مقابل 63.2 مليون يورو، فرانكو ماستانتونو، يُستبدل بعد تقديمه عرضًا مميزًا آخر أظهر الإمكانات الكبيرة للمهاجم الشاب صاحب الـ18 عامًا.

الجماهير نفسها كانت قد ردّدت الهتاف "فرانكو.. فرانكو" أيضًا عندما خاض ماستانتونو مباراته الأولى بقميص ريال مدريد هذا الموسم، حيث دخل بديلًا خلال الفوز 1-0 على أوساسونا في 20 أغسطس.

إلا أن هذا الهتاف أثار جدلًا واسعًا في إسبانيا، نظرًا لأن ذكر اسم "فرانكو" يرتبط تلقائيًا بفرانسيسكو فرانكو، الجنرال الذي كان أحد قادة الانقلاب العسكري الذي أشعل الحرب الأهلية الإسبانية العام 1936، قبل أن يحكم البلاد دكتاتوريًا من العام 1939 وحتى وفاته في 1975.

وسارعت اثنتان من أبرز وسائل الإعلام الرياضية في كتالونيا، "موندو ديبورتيفو" و"سبورت"، إلى نشر تقارير موجّهة لجمهورهما الذي يغلب عليه أنصار برشلونة، كما استُخدم الاسم أيضًا في برنامج "إل تشيرينغيتو دي خوغونيس" الموالي لريال مدريد، حيث استهل مقدّمه جوزيب بيدرول الحلقة بالقول: "البرنابيو لديه بطل جديد — فرانكو".

وأضاف خلال البرنامج: "لقد بدأ جدل بالفعل، لكنني لن أتخلى عن اسم بسبب ما حدث في إسبانيا قبل 40 عامًا. والدا اللاعب أطلقا على ابنهما اسم فرانكو، فلماذا لا يمكننا مناداته بهذا الاسم إذا كان هذا هو اسمه فعلًا؟ ما علاقة أرجنتيني بما جرى في إسبانيا؟ ثم إن هتاف ماستانتونو أصعب بكثير. من يهتم؟"

لكن في المقابل، لم يبدُ آخرون في مدريد متحمسين لجرّ النادي نحو الجدل والأنظار. فقد نشر موقع "لا غالرينا"، أحد أبرز المنصات الإعلامية الخاصة بمشجعي ريال مدريد، مقالة اعتبر فيها أن النادي "منذ تأسيسه يتجنب السياسة كما يتجنب الطاعون"، واقترح أن يهتف الجمهور "ماستان.. ماستان.. ماستان" بدلًا من الدخول في "وهم افترائي" يصنعه منتقدون سيئو النية.

ومن ثم اندلع نقاش "بروح عام 2025" في قسم التعليقات، حيث بدا أن غالبية المشاركين متفقون على أن جماهير مدريد تملك الحق في اختيار الطريقة التي تنادي بها لاعبيها، ولا ينبغي لها أن تكترث بآراء الآخرين.

منع قمصان باسم "فرانكو"

في المقابل، واصلت الصحافة الكتالونية استغلال القضية، إذ ذكرت صحيفة "سبورت" أن بعض مشجعي ريال مدريد لم يتمكنوا من شراء قميص يحمل اسم "فرانكو" ورقم 30 الخاص بماستانتونو من المتجر الإلكتروني للنادي.

موقع ريال مدريد الرسمي لا يسمح بشراء قمصان بأسماء معينة مطبوعة على الظهر، من بينها اسم "فرانكو". وأي محاولة للقيام بذلك تقابل برسالة تقول: "نعتذر، هذا الاسم أو المصطلح غير متاح للتخصيص".

كما أن أسماء ديكتاتوريين آخرين من القرن العشرين، مثل هتلر، ستالين، ماو، وموسوليني، غير متاحة أيضًا. وبالمثل، يمنع الموقع شراء قميص للنادي يحمل أسماء مرتبطة ببرشلونة مثل "ميسي"، "كرويف"، "ليفاندوفسكي" أو حتى "راشفورد".

اللاعب يلتزم الصمت

أما بالنسبة لهتافات "فرانكو"، فلم يعلّق ماستانتونو عليها، فيما قلّل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، من أهمية الموضوع عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع المراهق بشأن الجدل الذي أثارته.

وقال ألونسو: "أنا أركز فقط على اللاعب، وأرى فرانكو يتدرب بشكل جيد جدًا، ويندمج بشكل ممتاز مع زملائه في الفريق، مختتماً: "عندما أراه مبتسمًا، لا يقلقني أي شيء".