يلعب في الشارع.. نجم كأس العالم بلا نادٍ (صور)

يعيش الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا موقفًا صعبًا قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة بلاده المكسيك بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويعد الحارس المكسيكي صاحب الـ40 عاماً أحد نجوم منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي شارك بها في النسخ الماضية.

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ولعب أوتشوا 152 مباراة دولية مدافعاً عن عرين منتخب المكسيك، من بينها 11 مواجهة في كأس العالم استقبل خلالها 12 هدفاً وخرج 4 مرات بشباك نظيفة.

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وخاض أوتشوا كأس العالم لأول مرة في نسخة 2014 وقاد منتخب بلاده إلى ثمن النهائي قبل الخروج على يد هولندا، ثم شارك في نسخة 2018 وتألق في مواجهة ألمانيا الشهيرة التي فازت بها المكسيك بهدف، كما لعب أيضاً في نسخة 2022.

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وظهر أوتشوا في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية وهو يلعب كرة القدم مع بعض الهواة للحفاظ على لياقته البدنية.

ولا يرتبط الحارس المكسيكي حالياً بأي فريق بعد رحيله عن صفوف فريق avs البرتغالي عقب نهاية عقده.

وسبق أن لعب أوتشوا في صفوف كلوب أمريكا المكسيكي وأجاكسيو الفرنسي ومالاغا وغرناطة في الدوري الإسباني وستاندارد لييغ البلجيكي وساليرنتيانا الإيطالي.