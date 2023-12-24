ترتيب الدوري الإيطالي: روما يحسم قمة الجولة بالفوز على نابولي

حسم روما قمة الجولة الـ17 للدوري الإيطالي بالفوز على نابولي بهدفين دون رد، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، مساء السبت.

وسجل لورينزو بيليغريني الهدف الأول لفريق روما في الدقيقة الـ76.

وأضاف المهاجم البلجيكي المُخضرم روميلو لوكاكو هدف قتل المباراة لذئاب العاصمة في الدقيقة 96من عمر المباراة.

وكان نابولي أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كل من ماتيو بوليتانو في الدقيقة 66، وفيكتور أوسيمين بالدقيقة 86 بالبطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة قفز روما للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 28 نقطة، متخطيًا نابولي صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة.