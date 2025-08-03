عودة كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا.. صور نجم النصر تغزو الشوارع (شاهد)

تزينت شوارع إسبانيا بصور الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، للإعلان عن المواجهة المرتقبة الودية بين ألميريا و"العالمي"، في إطار المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد 2026 - 2026.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2025-2026، في أواخر شهر أغسطس الجاري، وحتى تلك الفترة، بدأ النصر الاستعداد جيدًا للموسم الجديد تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

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وكان النصر خطط في البداية، لإقامة معسكر إعدادي في مدينة سالفالدن النمساوية، خلال الفترة من الـ20 من يوليو إلى الـ4 من أغسطس، لكن الخطة تغيّرت حيث قررت الإدارة إنهاء معسكر النمسا مبكرًا، وذلك بعد الفوز الودي (2-1) على نادي تولوز الفرنسي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

نادي النصر قرر نقل معسكره الإعدادي إلى البرتغال، يوم الخميس الماضي، حيث من المقرر أن يستمر حتى الرابع من أغسطس الحالي.

وسيواجه النصر ضمن مبارياته التحضيرية فريق ألميريا بمدينة ماربيا الإسبانية، يوم الـ10 من أغسطس الجاري، وتزينت الشوارع بلافتات ترحب بالأسطورة البرتغالي وعودته مرة أخرى لإسبانيا بعد فترة طويلة من الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

ويتم إذاعة مباريات النصر التحضيرية عبر تطبيق STC عبر الهواتف الذكية.

وكشفت رابطة دوري روشن للمحترفين، عن جدول مباريات الدور الأول لفريق النصر في الموسم الجديد.

ويتطلع "العالمي" لاستعادة هيبته بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدرب المخضرم جورجي جيسوس الذي تولى المهمة خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

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وتتوالى 4 جولات نارية على النصر ستضعه في اختبار صعب، حيث يخوض كلاسيكو الأهلي خارج أرضه في الجولة الـ13، ثم القادسية داخل الديار في الجولة الـ14.

وفي الجولة الـ15 سيواجه "العالمي" جاره الهلال في ديربي الرياض، قبل أن يلعب ضد جاره الآخر الشباب في الأسبوع الـ16.