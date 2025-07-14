نجم ريال مدريد يظهر مع حسناء غامضة في نيويورك لأول مرة (صور)

ظهر اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مع فتاة حسناء خلال عطلته الصيفية التي يقضيها حاليًا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك ريال مدريد أخيراً في كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة، وودع المنافسات بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية دون رد في نصف النهائي.

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وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.

ولم يخض كامافينغا أي مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية منافسات الموسم الماضي.

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وظهر كامافينغا مع فتاة غير معروفة وتبدو غامضة لأول مرة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من متابعي اللاعب وجماهير ريال مدريد.

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عاماً قد انضم إلى ريال مدريد في شهر أغسطس 2021 قادماً من نادي ستاد رين مقابل 31 مليون يورو.

ويرتبط كامافينغا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2029، وخاض 180 مباراة بقميص الفريق الإسباني وسجل 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.