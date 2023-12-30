الأسباب الخمسة لتجديد عقد أنشيلوتي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 5 أسباب أدت إلى قرار ريال مدريد بتجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وكان ريال مدريد قد أعلن أمس الجمعة، تجديد عقد أنشيلوتي (64 عاما) حتى يونيو 2026، علما أن العقد السابق كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وكان المدرب الإيطالي يرتبط بتولي تدريب منتخب البرازيل لكن أولويته كانت دائما البقاء مع ريال مدريد.
وفيما يلي أسباب تجديد عقد أنشيلوتي:
1. النتائج الجيدة هذا الموسم
يقدم ريال مدريد موسما جيدا الموسم الحالي، فقد حقق الفريق الفوز 20 مرة في 24 مباراة، وخسر مرة وحيدة وتعادل 3 مرات في مختلف المسابقات.
وجاءت خسارة ريال مدريد الوحيدة الموسم الحالي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، في حين حقق الفوز في جميع المباريات الست في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى دور الـ16 متصدرا.
وفي الليغا فاز ريال مدريد 14 مرة وتعادل 3 مرات وخسر مرة وسجل لاعبوه 39 هدفا، وهو ثاني أكثر فريق سجل أهدافا (بعد جيرونا) وتلقت شباك الفريق 11 هدفا فقط، وهو صاحب أقوى خط دفاع.
ويتصدر ريال مدريد، مع جيرونا، جدول ترتيب الليغا، ولكل منهما 45 نقطة، ويتقدمان بـ7 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
2. إدارة الفريق
عرف أنشيلوتي كيفية إدارة ريال مدريد في النصف الأول من مباريات الليغا رغم الإصابات التي ضربت نجوم الفريق.
ويفتقد ريال مدريد جهود الحارس تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا، وجميهم تعرضوا لإصابات بقطع في الرباط الصليبي.
كما افتقد ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وداني كارفاخال وغاب عنه ناتشو، وحتى الآن لم يلعب الوافد الجديد أردا غولر.
ورغم ذلك نجح أنشيلوتي في التعامل مع أزمة الإصابات بفضل العمل الجماعي والظهور المميز للعديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الكثير من الفرص في بداية الموسم.
3. التعامل مع خروج بنزيما بالنظام الجديد
كان كريم بنزيما أبرز لاعب لريال مدريد الموسم الماضي وكانت خطة ريال مدريد تعتمد عليه.
وكان من المتوقع أن يتأثر الفريق بخروج المهاجم الفرنسي الذي انضم لنادي الاتحاد السعودي، لكن أنشيلوتي عرف كيف يتعامل مع هذا الأمر، من خلال تغيير نظام اللعب في ريال مدريد.
وقال أنشيلوتي في أغسطس الماضي: "سأغير النظام الجديد إذا لم يشعر اللاعبون بالراحة".
4. الاستفادة القصوى من بيلينغهام
لم يتأخر جود بيلينغهام في إثبات تميزه مبكرا مع ريال مدريد وبات النجم الأول في سانتياغو برنابيو.
وسجل بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفا وصنع 5 في 21 مباراة مع ريال مدريد،ط بينها 13 هدفا في الدوري الإسباني يتصدر بها ترتيب هدافي الليغا.
ونجح أنشيلوتي في إخراج أفضل ما لدى بيلينغهام ليعوض الدولي الإنجليزي الغيابات التي ضربت ريال مدريد وخاصة البرازيلي فينيسيوس جونيور.
5. لا شكاوى رغم قائمة الإصابات
لا يعرف عن كارلو أنشيلوتي تذمره وشكواه واختلاق الأعذار رغم قائمة الإصابات الطويلة.
ومنذ بدء الموسم تعرض لاعبو ريال مدريد لعدة إصابات في مختلف الخطوط؛ ما أجبر أنشيلوتي على الاعتماد على لاعبين لم يكن يتعمد عليهم في بداية الموسم.