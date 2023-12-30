الأسباب الخمسة لتجديد عقد أنشيلوتي

وفيما يلي أسباب تجديد عقد أنشيلوتي:

1. النتائج الجيدة هذا الموسم

يقدم ريال مدريد موسما جيدا الموسم الحالي، فقد حقق الفريق الفوز 20 مرة في 24 مباراة، وخسر مرة وحيدة وتعادل 3 مرات في مختلف المسابقات.

وجاءت خسارة ريال مدريد الوحيدة الموسم الحالي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، في حين حقق الفوز في جميع المباريات الست في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى دور الـ16 متصدرا.

وفي الليغا فاز ريال مدريد 14 مرة وتعادل 3 مرات وخسر مرة وسجل لاعبوه 39 هدفا، وهو ثاني أكثر فريق سجل أهدافا (بعد جيرونا) وتلقت شباك الفريق 11 هدفا فقط، وهو صاحب أقوى خط دفاع.

ويتصدر ريال مدريد، مع جيرونا، جدول ترتيب الليغا، ولكل منهما 45 نقطة، ويتقدمان بـ7 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.