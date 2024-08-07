مع نهاية مباراة مصر والمغرب اليوم الخميس سيصعد منتخب عربي لأول مرة لمنصة التتويج في منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية احتفالا بفوزه بالميدالية البرونزية.

ومنذ انطلاق الألعاب الأولمبية، لم يفز أي منتخب عربي بميدالية في كرة القدم، واكتفى العرب ببلوغ المربع الذهبي ثلاث مرات لينتهي هذا الانتظار في أولمبياد باريس 2024.

وستكون مباراة الميدالية البرونزية إعادة لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التي انتهت بفوز المغرب 2-1 في يوليو من العام الماضي.

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موعد مباراة مصر والمغرب

يستضيف ملعب "لا البوجوار" في مدينة نانت الفرنسية اليوم الخميس مباراة مصر والمغرب في إطار لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

تنطلق صافر المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ستُبَثّ مباراة مصر والمغرب عبر قناة (bein sports extra 1) المشفرة.

أمام القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر والمغرب، هي "المغربية الرياضية" وقناة "السادسة الشبابية" الجزائرية.