محمد شريف: الأهلي جنة كرة القدم في أفريقيا (فيديو)

عبر محمد شريف، مهاجم الأهلي المصري الجديد، عن سعادته بالعودة إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى بعد تجربة اللعب مع نادي الخليج السعودي.

وقال شريف في حوار نشره حساب الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الأهلي لا يقارن بأي نادٍ آخر، لأنه منظومة محترفة وتملك كل أدوات ‏النجاح، وهو ما جعله الخيار الأول له دون تفكير بعد العودة من السعودية".

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وأوضح أن الأهلي صنع اسمه ويختلف بالفعل عن أي مكان آخر، وعلى هذا فالعودة إلى صفوفه أمر طبيعي.

وأضاف: "دون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وأفريقيا، وكل يوم داخل النادي يحمل العديد من التحديات ‏والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير".

🗣️ محمد شريف الأهلي اختياري الأول دائمًا.. وأتمنى الفوز بكل البطولات 🦅 Posted by Al Ahly SC on Monday, July 14, 2025

وأكد أن هناك ضغوطًا عديدة تحيط بالجميع بسبب صعوبة المنافسة ورغبة الجماهير في الفوز بكل المباريات ‏والبطولات، وهو أمر صعب للغاية في ظل متغيرات كرة القدم، مع ضغط المواجهات ولكن اللاعبين دائماً على قدر المسؤولية.

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وأوضح أن المنافسة داخل الأهلي قوية للغاية، كما هو معتاد، موضحًا أن كل اللاعبين في خط الهجوم مميزون، وأتمنى أن أكون إضافة لهم.

وأضاف: "لست غريبًا عن الأجواء ولا أجواء النادي عمومًا، ونتنافس من أجل مصلحة الفريق، وأتمنى أن ننجح معًا في تحقيق أهدافنا بالفوز بكل ‏البطولات، وتحقيق الأرقام التي نسعى إليها في الفترة المقبلة".

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وشدد شريف على احترامه وتقديره الشديد لكل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، مؤكدًا أن خياره كان الأهلي من ‏البداية، وكان ينتظر الفرصة من جديد، للعودة إلى بيته الذي يمثل رقم 1.