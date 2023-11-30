ماذا دار في اجتماع الخطيب بكولر مدرب الأهلي؟
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري؛ المشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، فضلا عن اجتماع آخر مع المدرب السويسري مارسيل كولر، لمناقشة تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.
وفشل لاعبو الأهلي في استغلال عدة فرص ليتعادل حامل اللقب دون أهداف مع ضيفه سموحة على استاد المقاولون العرب أمس الثلاثاء لينفرد بيراميدز بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الإسماعيلي.
وخسر الأهلي بطولتين خلال 45 يوما، مع نزيف للنقاط في بطولة الدوري المصري.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن الخطيب عقد اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح.
كما ناقش الخطيب –وفقًا لبيان النادي- الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر في المباريات السابقة.
وشدد الخطيب في حديثه مع كولر على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.
أما الاجتماع الثاني مع لجنة التخطيط، فشهد مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج".
كما تطرق الاجتماع إلى ما وصفه بيان النادي بـ"حالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر".
وأضاف النادي الأحمر في بيانه: "ناقش المجلس أيضًا أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه".