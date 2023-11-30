ماذا دار في اجتماع الخطيب بكولر مدرب الأهلي؟

وفشل لاعبو الأهلي في استغلال عدة فرص ليتعادل حامل اللقب دون أهداف مع ضيفه سموحة على استاد المقاولون العرب أمس الثلاثاء لينفرد بيراميدز بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الإسماعيلي.

وخسر الأهلي بطولتين خلال 45 يوما، مع نزيف للنقاط في بطولة الدوري المصري.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن الخطيب عقد اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح.

كما ناقش الخطيب –وفقًا لبيان النادي- الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر في المباريات السابقة.

وشدد الخطيب في حديثه مع كولر على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.