كذبة الممر الشرفي.. الدعيع يضع أسطورة النصر السعودي في مأزق

فجر "الممر الشرفي" الذي طالب به عدد من متابعي الدوري السعودي للمحترفين في مباراة الهلال، بطل الدوري والنصر، ملاحقه المباشر غدا موجة من الجدل بعدما خرج أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال السعودي، محمد الدعيع لتكذيب الفكرة التي يتم الترويج لها على مدار اليومين الماضيين.

وقالت مصادر إعلامية مختلفة إن الدعيع وضع فهد الهريفي نجم النصر الأسبق، في مأزق أمام الجماهير بعدما أقر بما اعتبره "كذبة الممر الشرفي" التي أقامها الهلال للنصر خلال تتويج الأخير بلقب الدوري السعودي في العام 1989.

وكان فهد الهريفي طلب من إدارة النصر أن توافق على إقامة ممر شرفي للغريم الهلال خلال مباراة الجمعة بين الفريقين وهي أول لقاء للهلال بعد تتويجه رسميا باللقب، موضحًا أن الهلال قد فعلها للنصر بعد حسمه للقب الدوري لموسم 1988-1989.