ليفربول يتوصل لاتفاق لضم مويسيس كايسيدو من برايتوت

وقالت "ذا أتلتيك" إن تشيلسي كان الأوفر حظًا بالتعاقد مع كايسيدو، لكن ليفربول ظل في مفاوضات قبل أن يتفوق على البلوز في الصفقة.

وذكرت الصحيفة، أن تعاقد ليفربول مع كايسيدو سيجعله أغلى لاعب في تاريخ الريدز متفوقًا على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي انتقل للبلوز مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثهامبتون في يناير 2018.

وبحث ليفربول عن لاعب خط وسط دفاعي جديد بعد رحيل فابينيو إلى الاتحاد السعودي، كما يبحث تشيلسي عن لاعب وسط بعد رحيل ماسون ماونت وماتيو كوفاسيتش ونغولو كانتي وروبن لوفتوس-تشيك.

وذكرت "ذا أتلتيك" أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع بروميو لافيا لاعب ساوثهامبتون، الذي يتواجد أيضًا على رادار ليفربول، وتايلر آدامز لاعب ليدز يونايتد.