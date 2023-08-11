ليفربول يتوصل لاتفاق لضم مويسيس كايسيدو من برايتوت
قالت صحيفة "ذا أتلتيك"، إن ليفربول توصل إلى اتفاق مع برايتون للتعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (140 مليون دولار).
وتنافس ليفربول مع تشيلسي على توقيع كايسيدو، لكن ليفربول دفع أكثر من البلوز ليقترب من الحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
وبحسب الصحيفة، لم يتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين كايسيدو وليفربول، ولكن من المتوقع أن تتم الأمور على أن يخضع للفحص الطبي، اليوم الجمعة.
وقالت "ذا أتلتيك" إن تشيلسي كان الأوفر حظًا بالتعاقد مع كايسيدو، لكن ليفربول ظل في مفاوضات قبل أن يتفوق على البلوز في الصفقة.
وذكرت الصحيفة، أن تعاقد ليفربول مع كايسيدو سيجعله أغلى لاعب في تاريخ الريدز متفوقًا على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي انتقل للبلوز مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثهامبتون في يناير 2018.
وبحث ليفربول عن لاعب خط وسط دفاعي جديد بعد رحيل فابينيو إلى الاتحاد السعودي، كما يبحث تشيلسي عن لاعب وسط بعد رحيل ماسون ماونت وماتيو كوفاسيتش ونغولو كانتي وروبن لوفتوس-تشيك.
وذكرت "ذا أتلتيك" أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع بروميو لافيا لاعب ساوثهامبتون، الذي يتواجد أيضًا على رادار ليفربول، وتايلر آدامز لاعب ليدز يونايتد.
وسبق أن تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، علمًا أن الريدز سيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وانضم كايسيدو لبرايتون في ديسمبر 2021، ولعب معارًا لبيرشكوت البلجيكي بين أغسطس 2021 ويناير 2022.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك مع برايتون في 53 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 3.
ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مرتقبة أمام تشيلسي يوم الأحد، على ستامفورد بريدج.