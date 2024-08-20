أعلن بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء أن مدافعه يوسيب ستانيشيتش، سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

وتعرض الدولي الكرواتي (24 عاما)، الذي فاز بثنائية الدوري والكأس في مسيرة محلية بدون هزيمة مع ليفركوزن الموسم الماضي، للإصابة خلال التدريب أمس الاثنين.

وقال بايرن في بيان "سيغيب ستانيشيتش عن الملاعب عدة أسابيع بعد أن أصيب مدافع الفريق بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى خلال تدريب أمس الاثنين. هذه نتيجة الفحص الذي أجراه الجهاز الطبي لبايرن".

وتنطلق منافسات الدوري الألماني يوم الجمعة عندما يستقبل بروسيا منشنغلادباخ على ملعبه، حامل اللقب باير ليفركوزن بينما يسافر بايرن ميونيخ الذي أنهى سباق الموسم الماضي في المركز الثالث، لمواجهة فولسبورغ يوم الأحد المقبل.

وتعاقد بايرن ميونخ خلال الصائفة الجارية مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني لتدريب الفريق البافاري خلفا لتوماس توخيل الذي أقيل من منصبه نهاية الموسم الماضي.