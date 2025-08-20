آرسنال يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

تلقى ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال، ضربة قوية في بداية الموسم بعد الكشف عن إصابة مهاجمه كاي هافيرتز.

وحقق آرسنال الفوز على حساب نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك" فإن هافيرتز تعرض لإصابة على مستوى الركبة ستؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضحت أن الفحوصات الأولية لصاحب الـ26 عامًا لا تزال في مراحلها الأولى، لذا فإن التشخيص لم يتحدد وكذلك مدة الغياب.

وحال تأكد غياب هافيرتز لفترة طويلة سيدخل آرسنال سوق الانتقالات مجددًا لمحاولة ضم مهاجم جديد.

وتعد هذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها هافيرتز في عام 2025، بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال معسكر تدريبي في دبي بشهر فبراير الماضي.

تلك الإصابة جعلته يغيب عن 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود ليشارك بديلًا في آخر مباراتين لآرسنال بالبريميرليغ.

وكان آرسنال قد عزز هجومه هذا الصيف، بجلب الثنائي فيكتور غيوكيريس ونوني مادويكي من سبورتينغ لشبونة وتشيلسي على الترتيب.